Juventus komt na periode vol tegenslag met goed nieuws over Paul Pogba

Dinsdag, 28 februari 2023 om 16:59 • Sam Vreeswijk

Paul Pogba staat voor zijn rentree bij Juventus. De 29-jarige Franse middenvelder raakte afgelopen zomer geblesseerd aan zijn knie, en kwam daardoor nog niet in actie dit seizoen. Juventus-trainer Massimiliano Allegri bevestigde maandag op een persconferentie dat Pogba terugkeert in de wedstrijdselectie voor de stadsderby tegen Torino van dinsdag. Als het nodig is, zal hij ook invallen.

Pogba maakte afgelopen zomer transfervrij de overstap van Manchester United naar Juventus, maar vlak na het tekenen van zijn contract raakte hij geblesseerd aan zijn knie. Er werd voor gekozen om hem niet te opereren, in de hoop dat hij op die manier op tijd fit zou zijn voor het WK. Dat bleek echter niet het geval: Pogba was in november nog niet hersteld en zat uiteindelijk eind januari voor het eerst pas weer bij de wedstrijdselectie van Juventus. Hij bleef dat duel (tegen Monza) uiteindelijk de hele wedstrijd op de bank en kreeg niet veel later te maken met een terugslag in zijn herstel.

Nu lijkt het erop dat 91-voudig Frans international eindelijk weer in actie kan komen voor Juventus. “Hij voelt zich steeds beter en morgen keert hij terug in de wedstrijdselectie”, zei Allegri maandag over Pogba. “En als het nodig is, gaat hij ook spelen. Lang spelen zal niet lukken, maar Pogba is een erg goede speler die impact kan hebben op de wedstrijd. Ik spreek veel met Paul, hij moet beseffen dat hij met de juiste mentaliteit het goede spoor weer vindt. En dan kan hij heel belangrijk voor ons zijn.”

Pogba, die in de jeugd van Manchester United speelde, maakte in 2012 al de overstap naar Juventus. In de jaren daarna maakte hij furore, waarna United hem in 2016 voor 105 miljoen euro terughaalde naar Old Trafford. In Manchester, waar Pogba in 233 officiële duels goed was voor 39 goals en 53 assists, wist hij echter nooit echt te overtuigen. Afgelopen zomer keerde hij transfervrij terug naar Juventus, maar sindsdien kwam de middenvelder dus nog niet in actie.