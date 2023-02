Mbappé onthult wat de enige Serie A-club is waarvoor hij zou willen spelen

Dinsdag, 28 februari 2023 om 16:15 • Sam Vreeswijk • Laatste update: 16:39

Kylian Mbappé heeft maandagavond verteld dat hij in de Serie A alleen voor AC Milan zou willen spelen. Tijdens de Best FIFA Football Awards verzocht een fan de 24-jarige superster om naar de Serie A te verkassen. “Als ik kom, ga ik alleen naar AC Milan”, reageerde de aanvaller van Paris Saint-Germain.

Eerder vertelde Mbappé in gesprek met Gazzetta dello Sport al over zijn band met AC Milan. “Die is speciaal”, aldus de Fransman. “Als kind had ik een Italiaanse oppas. Ik bracht veel tijd door met haar familie, die bestond uit alleen maar fans van Milan. Dus dankzij hun juichte ik ook voor de Rossoneri en heb ik veel Milan-wedstrijden gezien.” Bovendien zijn er beelden van Mbappé in zijn jonge jaren, terwijl hij in een AC Milan-tenue geïnterviewd wordt.

De kans dat Mbappé daadwerkelijk op korte termijn naar Milan verkast lijkt echter nihil. Eerder leek hij op weg te zijn naar Real Madrid, maar uiteindelijk wist PSG hem te overtuigen zijn contract te verlengen tot medio 2025. Daarbij verdient Mbappé naar verluidt een astronomisch salaris: zo’n 630 miljoen euro in drie jaar tijd.

Tijdens de Best FIFA Football Awards-ceremonie van maandagavond eindigde Mbappé op de tweede plaats bij de mannen, achter ploeggenoot Lionel Messi. Karim Benzema completeerde de top drie. Lionel Scaloni werd verkozen tot de beste trainer van afgelopen jaar, terwijl de prijs voor beste keeper naar Emiliano Martínez ging. Bij de vrouwen wonnen Alèxis Putellas (beste speelster), Sarina Wiegman (beste trainster) en Mary Earps (beste keepster) een prijs.