Van Basten uit andermaal kritiek: ‘Hij heeft niet genoeg de leiding genomen'

Dinsdag, 28 februari 2023 om 16:41 • Davey de Laat • Laatste update: 16:51

Marco van Basten vindt dat Virgil van Dijk meer leiding moet geven aan zijn achterhoede bij Liverpool. De voormalig topspits zag de verdediging van the Reds door het ijs zakken in het Champions League-duel met Real Madrid (2-5 verlies) en houdt Van Dijk daar verantwoordelijk voor. “Hij moet op deze momenten laten zien dat hij het goed coacht. Hij is de baas van de verdediging”, aldus Van Basten in Rondo.

Van Basten had tijdens het WK in Qatar ook al kritiek op de aanvoerder van Oranje en noemde hem destijds ‘geen leider’. “Dat hij iets minder speelt, dat kan gebeuren. Dat het een grote voetballer is, dat is een feit. Daar is geen twijfel over, maar ik vind dat hij toen ook niet genoeg leiding heeft genomen. En dat is iets wat er nu ook ontbeert”, zegt de analist.

Een kritische noot van @MarcovanBasten aan het adres van Virgil.. ?? 'Hij moet op deze momenten laten zien dat hij het goed coacht. Hij is de baas van de verdediging.'#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/or47j3R8OK — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2023

Tafelgenoot Jan van Halst wil specifiek horen wat dan ‘een leider’ is. De oud-middenvelder van Ajax vindt het meer een containerbegrip. “Je verdediging neerzetten, het team coachen, dat soort zaken. Dat is iets wat het team nodig heeft. En dat is juist in deze situatie, dus als het niet goed gaat, alleen nog maar belangrijker”, reageert Van Basten.

Presentator Wytse van der Goot trekt de woorden van de oud-bondscoach in twijfel. “Je hoort hem wel bulderen toch? Want toen de stadions leeg waren tijdens corona hoorde je hem als een soort radio alles coachen.” Daar is Van Basten het niet mee eens. “Hij maakt geluid, maar wat zeg je uiteindelijk? Dat is een groot verschil. Er zijn een heleboel mensen die geluid maken, maar die zeggen uiteindelijk niks."