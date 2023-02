Krabbendam: ‘Hij staat bij Feyenoord op een lijst om Arne Slot op te volgen’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 16:13 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 16:25

Jon Dahl Tomasson is een van de kandidaten om Arne Slot op termijn op te volgen bij Feyenoord. Dat meldt de Feyenoord-watcher in de Dick Voormekaar Podcast van Voetbal International. Tomasson stond in het verleden twee periodes onder contract in De Kuip en is momenteel hoofdtrainer van Blackburn Rovers.

Slot stond begin februari in de nadrukkelijke belangstelling van Leeds United. The Whites meldden zich officieel bij algemeen directeur Dennis te Kloese om een transfer van de 44-jarige oefenmeester te bespreken, maar kregen vervolgens nul op het rekest. Slot ligt nog tot medio 2025 onder contract bij Feyenoord.

Mocht Slot komende zomer alsnog besluiten om te vertrekken, is Tomasson volgens Krabbendam een kandidaat om hem op te volgen. "Wat ik begrijp, is dat hij bij Feyenoord op een lijst staat om Arne Slot op te volgen", vertelt de journalist van Voetbal International. "Tomasson is natuurlijk succesvol geweest bij Malmö, heeft ze kampioen gemaakt en kent Feyenoord. Feyenoord moet hier natuurlijk nu wel mee bezig zijn."

Michel van Egmond ziet in de 46-jarige Tomasson eveneens een ideale kandidaat. ''Ik vind het geen slechte gedachtengang. Hij weet echt wat er gevraagd wordt om een stap hoger te komen. Dat heeft hij ook als voetballer bewezen. Tomasson heeft sympathie bij de buitenwacht en de pers. Ik vind het geen slecht idee. Het is geen makkelijke jongen in de onderhandelingen, hij gaat echt eisen stellen. Ook qua investeringen.”

Tomasson stond tussen 1998 en 2002 en tussen 2008 en 2011 onder contract bij Feyenoord. Blackburn Rovers stelde de Deen begin dit seizoen aan als manager. Tomasson presteert naar behoren en staat na 34 speelrondes op een knappe vierde plaats in de Championship. Voor zijn dienstverband bij Blackburn was hij twee seizoenen trainer van Malmö FF. In Zweden werd hij beide seizoenen kampioen van de Allsvenskan.