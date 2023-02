Proflicentie Vitesse serieus in gevaar na verlies van kort geding

Dinsdag, 28 februari 2023 om 14:43 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:24

Vitesse heeft een kort geding tegen de exploitatiemaatschappij GelreDome en stadioneigenaar Nedstede verloren, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend. Inzet van het kort geding was de voortzetting van het spelen in GelreDome - in ieder geval tijdens het seizoen 2023/24. Vitesse beraadt zich na het vonnis van de rechter op vervolgstappen.

Door het verlies van het kort geding staat de proflicentie van Vitesse op de tocht. Het huidige huurcontract loopt in september af. Vitesse heeft, vooralsnog, voor volgend seizoen geen stadion om thuiswedstrijden in te spelen. De club staat naar eigen zeggen met de KNVB in contact over de situatie met betrekking tot het stadiondossier. De KNVB had uiterlijk vandaag duidelijkheid geëist over de speellocatie van de Arnhemmers voor het seizoen 2023/24.

???????????? omtrent stadion: uitspraak kort geding#Vitesse — Vitesse (@MijnVitesse) February 28, 2023

“Er volgt nu niet per definitie een sanctie”, zegt een woordvoerder van de voetbalbond. “De KNVB wil eerst de uitspraak bestuderen, maar vooralsnog ligt er alleen een ‘kop-staartvonnis’. Dat houdt in dat er wel een oordeel wordt geveld, maar dat de uitleg van de uitspraak pas later volgt. Daarnaast kan Vitesse eventueel elders, bijvoorbeeld in een stadion van een andere club in het betaald voetbal de thuiswedstrijden spelen en daarmee voldoen aan de licentie-eisen. Verder is de hoogte van een boete, mocht die überhaupt worden opengelegd, op voorhand niet te zeggen.”

Het kort geding werd aangespannen vanwege de licentie-eisen van de KNVB, maar ook vanwege de lange doorlooptijd van de bodemprocedure over het eeuwigdurend speelrecht. In september 2018 besloot Vitesse hierop terug te vallen en de huidige (onder)huurovereenkomst van GelreDome niet te verlengen, waardoor deze overeenkomst per 1 oktober 2023 zal aflopen.

Ten grondslag aan de opzegging lag het feit dat de overeenkomst anders stilzwijgend met maar liefst twintig jaar verlengd zou worden, tot 1 oktober 2043. Daarmee zou de onderhuurovereenkomst – met in de ogen van Vitesse niet-marktconforme voorwaarden – ook niet meer gelijklopen met de hoofdhuurovereenkomst. De Arnhemmers willen niet langer twee miljoen euro huur per jaar betalen, maar een half miljoen. Eigenaar Nedstede vindt dit echter te weinig.