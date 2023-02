Dinsdag, 28 Februari 2023

Arteta wil meer ervaring en denkt aan oude bekende

Borussia Dortmund wil het contract van aanvoerder Marco Reus met een jaar verlengen. Mocht Reus akkoord gaan met de verlenging, zal hij wel genoegen moeten nemen met een salarishalvering. (BILD)

Kieran Thierney is klaar met zijn reserverol bij Arsenal en hoopt de komende zomer een transfer te kunnen maken. Newcastle houdt de ontwikkelingen rondom de linksachter nauwlettend in de gaten. (The Mirror)

Mikel Arteta wil Raheem Sterling, waarmee hij samenwerkte bij Manchester City, graag naar Arsenal halen. De kans is groot dat de Londenaren volgend jaar in de Champions League actief zijn, waardoor de manager op zoek is naar wat meer ervaren spelers. (90Min)

Olivier Giroud kan eventueel terugkeren in Londen. De Franse spits heeft een voorkeur voor een langer verblijf in Milaan, maar kan ook kiezen voor een transfervrije overstap naar Crystal Palace, West Ham United, Brentford of Fulham. (The Sun)