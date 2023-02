Elftal van de Week: grootste uitblinkers bij Heracles en De Graafschap

Dinsdag, 28 februari 2023 om 15:00 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 15:38

In samenwerking met Opta en de Keuken Kampioen Divisie stelt Voetbalzone wekelijks een Team van de Week samen met spelers die het best gepresteerd hebben op basis van statistieken. In de 26ste speelronde vielen enkele verrassende uitslagen te noteren. Zo boog MVV Maastricht een 0-2 achterstand tegen koploper PEC Zwolle in extremis om in een 3-2 zege en won Heracles Almelo overtuigend met 7-0 van Telstar.

Het doel wordt deze week andermaal verdedigd door Thijs Jansen. De 21-jarige doelman wordt dit seizoen verhuurd door Feyenoord aan TOP Oss en verdiende voor de tweede week op rij een uitverkiezing in het Elftal van de Week. Jansen blonk uit met sterke reddingen tijdens een 0-1 zege op bezoek bij VVV-Venlo. Heracles is hofleverancier en levert drie spelers af, terwijl Willem II in de persoon van Leeroy Owusu en Freek Heerkens in de 26ste speelronde door twee spelers wordt vertegenwoordigd.

Uitgelicht:

Anas Ouahim en Emil Hansson schitterden namens Heracles tegen Telstar, maar de grootste uitblinker aan Almelose zijde was zonder twijfel Samuel Armenteros. De Zweedse aanvaller werd de eerste invaller in een Keuken Kampioen Divisie-duel die een hattrick maakte sinds Karim Rossi voor SC Cambuur in augustus 2018. Camiel Neghli hielp De Graafschap daarnaast hoogstpersoonlijk aan een 0-4 zege tegen FC Eindhoven. Hij werd met drie goals en een assist de eerste speler die in een Keuken Kampioen Divisie-wedstrijd namens De Graafschap bij vier goals direct betrokken was sinds Tarik Tissoudali in februari 2018.

Elftal van de Week: Jansen (TOP Oss); Owusu (Willem II), Heerkens (Willem II), Van Breemen (ADO Den Haag), Culhaci (Helmond Sport); Nassoh (Jong PSV), Neghli (De Graafschap), Ouahim (Heracles Almelo); Touré (FC Dordrecht), Armenteros (Heracles Almelo), Hansson (Heracles Almelo).