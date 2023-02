Uniboost: 50x je inzet als PSV donderdag thuis wint van ADO Den Haag!

Dinsdag, 28 februari 2023 om 13:05 • Laatste update: 14:11

Bij PSV kan de focus worden verlegd naar het bekerduel met ADO Den Haag. Donderdag ontvangen de Eindhovenaren de ploeg van trainer Dick Advocaat in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. Voor deze thuiswedstrijd heeft Unibet een speciale actie voor nieuwe spelers. Win vijftig keer je inzet bij winst van PSV op eigen veld. De maximale inzet bedraagt 1 euro, waarmee je in totaal 50 euro winst kan pakken.

Voor PSV eindigde het avontuur in de Europa League donderdag tegen Sevilla, ondanks een 2-0 overwinning in het Philips Stadion. De zege bleek uiteindelijk onvoldoende om de 3-0 nederlaag op Spaanse bodem weg te poetsen. Wat rest is de Eredivisie en de TOTO KNVB Beker. Zondag werd er in competitieverband met 3-1 gewonnen van FC Twente, waardoor de equipe van Ruud van Nistelrooij enigszins in het spoor van koploper Feyenoord wist te blijven. De achterstand bedraagt momenteel zes punten.

ADO deed zondag slechte zaken in de strijd om de derde periodetitel in de Keuken Kampioen Divisie. De Hagenezen kwamen tegen laagvlieger FC Den Bosch niet verder dan een doelpuntloos gelijkspel. Advocaat werd in november aangesteld als opvolger van de ontslagen Dirk Kuijt. Onder de 75-jarige oefenmeester is ADO bezig aan een flinke opmars. ADO staat elfde in de Keuken Kampioen Divisie en heeft nog altijd zicht op deelname aan de play-offs.

