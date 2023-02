United troeft Chelsea af en plukt talentvolle spits (16) weg uit Wales

Dinsdag, 28 februari 2023 om 12:25 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 12:26

Manchester United heeft zich verzekerd van de diensten van Gabriele Biancheri. De zestienjarige aanvaller komt over van Cardiff City en heeft een contract getekend voor vier seizoenen. Biancheri kondigde onlangs al zijn vertrek aan bij Cardiff. Via Instagram laat hij nu weten officieel een Mancunian te zijn. "Klaar voor het volgende hoofdstuk. Let's go Manchester United", luidt de begeleidende tekst.

Biancheri is geboren in 2006 en komt later dit jaar in aanmerking om zijn eerste profcontract te tekenen bij United. De tiener speelde dit seizoen in de Onder 18 van Cardiff City. Ook trainde hij mee met het beloftenteam. The Athletic wist eind januari al te melden dat Biancheri een medische keuring had ondergaan bij United, maar nadien bleef het stil. De aanvaller bereikte eerder al een mondeling akkoord met de Engelse grootmacht.

In zijn geboorteland Wales wordt Biancheri beschouwd als een groot talent. Eerder deze maand kwam hij in actie tijdens een jeugdinterland van de Onder 16. Tijdens de eerste seizoenshelft kwam hij in de Onder 18 van Cardiff in elf wedstrijden tot zeventien doelpunten en vijf assists. Ook Chelsea zag hem graag komen, maar moet dus toezien hoe United er met zijn diensten vandoor gaat. Het volledige vertrouwen van Cardiff om Biancheri vroegtijdig over te hevelen naar het beloftenteam blijkt eveneens tevergeefs.

Wales Online omschrijft Biancheri als 'een zestienjarige ster die supporters enthousiast maakt'. "Hij is het zoveelste voorbeeld van een speler die weet door te breken in de jeugdopleiding van Cardiff." Eerder deze maand nam Biancheri al een voorschot op zijn vertrek bij Cardiff City. "Na meer dan negen jaar is er een einde gekomen aan mijn tijd bij Cardiff. Ik wil al mijn coaches bedanken voor hun hulp om de speler en persoon te worden die ik nu ben. Ook bedank ik al mijn teamgenoten. Ik zal voor altijd dankbaar zijn voor de kansen die ik bij deze club heb gekregen."