Guardiola niet verrast: ‘Het is niet zo dat ze geen geld hebben uitgegeven’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 12:44 • Bart DHanis • Laatste update: 12:52

Josep Guardiola vindt het niet meer dan normaal dat Erik ten Hag zijn eerste prijs als trainer van Manchester United binnen heeft gehaald. De Spaanse manager van rivaal Manchester City zei op de persconferentie voorafgaand aan het FA Cup-duel met Bristol City dat het gezien de financiële positie van Manchester United normaal is dat de club een concurrent van City is geworden dit seizoen. “Het is niet zo dat ze geen geld hebben uitgegeven”, grijnst de 52-jarige oefenmeester.

Dat wil volgens Guardiola niet wegnemen dat Ten Hag het goed doet bij United. “Je ziet aan de spelers hoe gedisciplineerd ze zijn. Je ziet dat hij er echt een team van heeft gemaakt”, vertelt de ex-trainer van Barcelona en Bayern München. “Toen ik naar Engeland kwam dacht ik dat United elk seizoen een geduchte rivaal zou worden. Afgelopen seizoenen hadden we telkens een flinke voorsprong op United. Dat gat is nu kleiner, maar dat is normaal voor zo’n grote club. Ze horen op dit niveau te zijn”, besluit Guardiola.

Ten Hag won afgelopen weekend zijn eerste prijs als trainer van United. In de finale van de EFL Cup waren the Red Devils met 2-0 te sterk voor Newcastle United. Guardiola is niet echt onder de indruk van de prestatie. “Gefeliciteerd aan alle United-fans. Het was een leuke wedstrijd om te zien. Ik weet nog dat ik mijn eerste EFL Cup won. Iedereen was enthousiast. Toen we voor de vierde keer naar Wembley gingen om de finale te spelen was het gewoon another day at the office voor ons.

De verwijzing naar het feit dat Ten Hag afgelopen zomer met miljoenen heeft gesmeten, schiet bij veel Twitteraars in het verkeerde keelgat. The Citizens worden namelijk beschuldigd van het begaan van meer dan honderd overtredingen van de Financial Fair Play-regels. Een aantal grote Premier League-clubs is zelfs van mening dat Manchester City uit de competitie moet worden gezet indien de club schuldig wordt bevonden.