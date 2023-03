Champions League-topscorers aller tijden: Ronaldo, Messi en andere goalgetters

Woensdag, 1 maart 2023 om 10:04 • Laatste update: 10:04

Wie gaat er aan de leiding in de race om topscorer aller tijden te worden in Europa's grootste clubcompetitie? We hebben de beste afmakers onder de loep genomen. De Champions League heeft een aantal van ‘s werelds beste doelpuntenmakers in de geschiedenis gehad. Als de belangrijkste clubcompetitie in Europa en misschien wel de wereld, is het een podium dat is opgeluisterd door talloze iconen van het voetbal.

Opvallende sensaties zoals Raúl en Andriy Shevchenko domineerden in de jaren 1990 en 2000, terwijl Cristiano Ronaldo en Lionel Messi de kunst van het scoren naar een heel nieuw niveau hebben getild.

Dit zijn de topscorers aller tijden in de geschiedenis van de Champions League, die teruggaat tot de eerste Europa Cup in 1955.

Wie is de all-time Champions League-topscorer?

Ronaldo is met 183 goals de topscorer in de geschiedenis van de Champions League (inclusief de Europa Cup). Hij wordt in de nek gehijgd door zijn aartsrivaal, Messi (162). Er is een aanzienlijke kloof tussen die twee en de rest. Barcelona-spits Robert Lewandowski volgt op de derde plaats met 111 goals. Karim Benzema volgt als vierde, terwijl Raúl de top vijf completeert, met onder meer Ruud van Nistelrooij, Thomas Müller en Thierry Henry als best of the rest.

De samenstelling van de lijst met doelpuntenmakers aller tijden bestaat voornamelijk uit spelers die spelen of speelden in het moderne Champions League-tijdperk (d.w.z. vanaf 1992), dat meer wedstrijden aan de moderne voetbalkalender heeft toegevoegd. Desondanks spelen twee spelers die speelden in het pre-Champions League-tijdperk (toen het toernooi bekend stond als de Europa Cup) nog steeds een prominente rol, met voormalig Real Madrid-ster Alfrédo Di Stefano en Benfica-icoon Eusébio in en rond de top tien.

Ferenc Puskas, die schitterde voor Real Madrid in de jaren vijftig en zestig, staat ook in de top twintig. Voormalig Bayern München-spits Gerd Müller stond in de top-twintig voordat hij voorbij werd gestreefd door Mohamed Salah. Ondanks dat hij uit de top-twintig is, komt geen enkele speler ook maar in de buurt van Müllers fenomenale doelpunten-per-wedstrijd-ratio van 0,95.

Puskas had een goal-to-game ratio van 0,85 en die van Di Stefano was 0,84, terwijl die van Messi momenteel 0,8 is, wat ongetwijfeld de beste is in de moderne tijd.