Welke clubs hebben de quadruple gewonnen en wat is daarvoor nodig?

Woensdag, 1 maart 2023 om 10:01 • Laatste update: 10:03

Liverpool was vorig jaar dicht bij het winnen van de felbegeerde quadruple. Aan het einde van vorig seizoen liepen the Reds op één punt de Premier League-titel mis en verloor het in de Champions League-finale met 0-1 van Real Madrid. Het winnen van één grote trofee in een seizoen is een knappe prestatie, om nog maar te zwijgen over twee of drie.

Bepaalde clubs zijn in staat om te strijden op meerdere fronten, maar is het ooit een club gelukt om vier prijzen te winnen in één seizoen?

Wat is een quadruple?

Als een club de quadruple wint, betekent dit dat ze vier titels in één seizoen hebben gewonnen. Als een team bijvoorbeeld de Premier League, FA Cup, EFL Cup en Champions League binnenhaalt, hebben ze de quadruple gewonnen.

In officiële termen is een quadruple 'echt' wanneer een club alle vier de grote prijzen wint in één seizoen, dus niet over een kalenderjaar. Een club kan vier prijzen pakken en het een quadruple noemen, maar echte betweters zullen zeggen dat bekers zoals de FIFA Club World Cup en UEFA Super Cup niet meetellen voor de quadruple, aangezien ze niet als grote prijzen worden beschouwd door de meerderheid van de mensen.

Een 'treble' is wanneer een club drie grote prijzen wint in één seizoen, en de 'dubbel' is wanneer een club twee grote titels pakt. Bayern München won de onofficiële quadruple toen ze de Bundesliga, DFB-Pokal en Champions League wonnen in het seizoen 2019/20. Ze wonnen een paar maanden later het WK voor clubs, wat betekent dat ze vier titels wonnen, maar niet de echte quadruple.

Josep Guardiola pakte zes titels in het kalenderjaar 2009 als manager van Barcelona - de Champions League, La Liga, Spaanse beker, Club World Cup, UEFA Super Cup en de Copa del Rey. Maar hij was niet in staat om de juiste quadruple te winnen in het seizoen 2009/10, hij kwam namelijk tekort in de halve finale van de Champions League terwijl hij wel de Spaanse beker en La Liga in de wacht sleepte.

Heeft een Premier League-club ooit de quadruple gewonnen?

Geen enkele Premier League-club is erin geslaagd om de quadruple te winnen. Het dichtstbij dat een club ooit is geweest, was Manchester United in het seizoen 1998/99 toen een historische treble werd gewonnen. Maar in de League Cup sneuvelden the Red Devils in de kwartfinale tegen Tottenham Hotspur.

Manchester City verzamelde ondertussen alle drie de binnenlandse trofeeën in 2018/19, maar werden uit de Champions League geknikkerd in de kwartfinales. Ze wonnen dat jaar ook de Community Shield.

Clubs die vier prijzen hebben gewonnen

Geen enkel team in de top vijf grote Europese competities heeft de echte quadruple gewonnen, hoewel veel clubs wel vier titels in één seizoen hebben gewonnen. Celtic won de echte quadruple in 1966/67, omdat ze de Europa Cup/Champions League, de Schotse competitie, de Schotse beker en de Schotse League Cup in één seizoen hadden gewonnen.