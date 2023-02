‘Wereldkampioen is reserverol zat en kan op huurbasis naar Barcelona’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 11:46 • Bart DHanis • Laatste update: 12:23

Barcelona wil Julián Álvarez komende zomer op huurbasis overnemen van Manchester City, zo meldt TyC Sports-journalist César Luis Merlo. De Catalaanse grootmacht is op zoek naar een partner voor Robert Lewandowski en is in die zoektocht uitgekomen bij de Argentijnse wereldkampioen. Naar verluidt zou Álvarez zelf ook oren hebben naar een transfer. De spits was op het WK in Qatar nog een belangrijke schakel in het team van Lionel Scaloni, maar moet in Manchester genoegen nemen met een reserverol achter Erling Braut Haaland.

Álvarez startte dit seizoen in de Premier League slechts zes keer in de basis bij Manchester City en moet het vooral doen met invalbeurten. De spits annex linksvoor heeft het gevoel dat zijn progressie in Engeland stagneert. Álvarez wil zich graag doorontwikkelen en staat niet onwelwillend tegenover een tijdelijk vertrek naar het Spotify Camp Nou. Barcelona heeft naar verluidt bij Manchester City geïnformeerd naar de contractsituatie van de jongeling. Blaugrana zou de jonge aanvaller graag op huurbasis overnemen.

City is ondertussen bezig om het tot medio 2027 lopende contract van Álvarez vroegtijdig open te breken. Verwacht wordt dat alle partijen komende zomer met elkaar om de tafel gaan. Álvarez wordt beschouwd als een belangrijke bouwsteen voor de toekomst. Zijn contractverlenging zou meer prioriteit hebben dan die van Ilkay Gündogan en Kyle Walker. Ook de nieuwe verbintenissen van Kevin De Bruyne en Bernardo Silva worden minder urgent geacht.

Álvarez werd in januari van 2022 door the Citizens overgenomen van River Plate. De Engelsen verhuurde de spits gelijk terug aan de Argentijnse grootmacht, waarna hij in de zomer definitief aansloot bij de selectie van Josep Guardiola. Voor Álvarez zijn transfer naar City maakte, was hij ook al bij Barcelona op de radar verschenen. De Catalaanse club kon toen echter niet opboksen tegen de financiële middelen van de nummer twee van de Premier League.

Sinds zijn komst speelde Álvarez dertig officiële wedstrijden voor de Engelse landskampioen. Hij wist daarin tien keer te scoren en was twee keer aangever bij een doelpunt. Het grootste succes uit zijn nog prille carrière is de wereldtitel met de Argentijnse ploeg. De aanvaller kreeg in Qatar de voorkeur boven Lautaro Martínez en betaalde dat terug met vier doelpunten en een assist.