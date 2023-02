‘Ineens was ik ploeggenoot van Berardi, die heeft het EK gewonnen met Italië!’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 14:21 • Davey de Laat • Laatste update: 14:25

Ryan Flamingo voelt zich helemaal thuis bij Vitesse. De twintigjarige verdediger wordt dit seizoen gehuurd van Sassuolo met een optie tot koop. Inmiddels heeft Flamingo 22 Eredivisie-duels op zijn naam staan en heeft hij het goed naar zijn zin in Nederland. “Ik probeer nu zo goed en veel mogelijk te spelen bij Vitesse. Het ligt aan de club of ze de optie gaan lichten. Ik zou hier zeker willen blijven”, vertelt de verdediger in gesprek met Voetbalzone.

Flamingo genoot zijn jeugdopleiding bij Almere City en werd begin 2021 gehuurd door Sassuolo. Daar maakte de geboren Blaricummer dermate veel indruk in de Onder 19 dat de Italianen besloten hem definitief vast te leggen voor een transfersom van 70.000 euro. “Ik vond dat een mooie stap voor mezelf. Ik ben een voetballende speler en wilde graag het verdedigen beter onder de knie krijgen."

De stap naar Italië kwam dan ook op het juiste moment volgens Flamingo. “Toen Sassuolo interesse toonde, lag in Nederland het voetbal stil vanwege corona. Ik speelde in de Onder 21 bij Almere City en wilde voetballen. Sassuolo is ook nog eens een hele mooie club. Ik merkte meteen dat alles goed werd geregeld. Toen dacht ik: deze kans moet ik grijpen.”

Bij Sassuolo keek de jonge verdediger zijn ogen uit. Hij zat samen met Europees kampioen Domenico Berardi, Gianluca Scamacca en Giacomo Raspadori in de kleedkamer. “Dat waren wel de grote namen. Tegen Berardi keek ik het meest op. Hij heeft in 2020 met Italië het EK gewonnen en is echt een clubman. De passie die hij heeft… Hij geeft altijd honderd procent tijdens de training en wil altijd winnen."

Eenmaal terug in Nederland gaat het hard met de twintigjarige. Bij Vitesse kwam hij slechts één duel niet in actie. Dat was begin augustus tegen Excelsior. “Ik vind dat ik een goede ontwikkeling doormaak. Ik had verwacht dat ik mijn kans moest afwachten en mezelf in de basis moest knokken, maar dat is sneller gegaan dan gedacht. Je hebt soms een beetje geluk nodig. Bij mijn basisdebuut scoorde ik meteen en speelde ik een goede wedstrijd. Misschien heeft dat meegespeeld.”

Na het plotselinge vertrek van Thomas Letsch naar VfL Bochum eind september, werd Phillip Cocu een week later aangesteld als nieuwe trainer van Vitesse. Sindsdien heeft de club een stijgende lijn te pakken en Flamingo weet wel waarom. “De formatie is veranderd. We speelden eerst 5-3-2, nu 4-3-3. Phillip heeft een hele duidelijke voetbalvisie, dat maakt hem sterk. Ik denk wel dat ik er voordeel bij heb dat hij in het verleden verdediger is geweest.”

Wat de toekomst gaat brengen is niet duidelijk volgens Flamingo. Hij heeft het naar zijn zin in Nederland en een terugkeer naar Italië lijkt van de baan. “Ik probeer nu zo goed en veel mogelijk te spelen bij Vitesse. Het ligt aan de club of ze de optie gaan lichten. Ik zou hier zeker willen blijven. Als ik bij Sassuolo zou kunnen spelen zou ik teruggaan, maar die kans acht ik niet heel groot. Ze hebben veel grote namen, dat maakt het lastig. Hier lig ik goed in de groep en ben ik dicht bij mijn familie.”