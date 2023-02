Fans Real Madrid zijn ziedend: ‘verrader’ Alaba stemt op Lionel Messi

Dinsdag, 28 februari 2023 om 10:01 • Bart DHanis • Laatste update: 10:33

David Alaba heeft dinsdagochtend op social media verklaard waarom zijn stem voor The Best FIFA Men's Player naar Lionel Messi is gegaan en niet naar Karim Benzema. Via Twitter laat de Oostenrijkse verdediger weten dat hij, omdat hij aanvoerder is van het Oostenrijkse nationale elftal, namens de hele Oostenrijkse selectie zijn stem heeft uitgebracht en niet als individu. Alaba kreeg op social media veel kritiek vanwege zijn stem op Messi.

“Ik heb al vaker gezegd dat ik Benzema de beste spits ter wereld vind. Dat is nog steeds zo en daar twijfel ik totaal niet over”, valt te lezen in het statement van Alaba. De verdediger van Real Madrid kreeg maandagochtend veel kritiek van fans van de Koninklkijke, toen bleek dat hij niet op Benzema had gestemd. De hashtag #AlabaOut was trending op social media. Onder zijn laatste Instagrampost zijn zelfs enkele racistische reacties te lezen. Zo reageren een aantal mensen met emoji's van apen.

?? David Alaba’s IG after he voted for Messi over Benzema in FIFA Best Award. pic.twitter.com/HMx9MmFoet — Madrid Zone (@theMadridZone) February 27, 2023

Mede dankzij de stem van het Oostenrijkse elftal heeft Messi maandagavond de The Best FIFA Men's Player Award in ontvangst genomen. De Argentijnse sterspeler won de prijs voor de tweede keer in zijn carrière. Kylian Mbappe en Benzema eindigden op respectievelijk de tweede en derde plaats. Het werd een 'Argentijns feestje' op het gala in Parijs, waar Emiliano Martínez verkozen werd tot beste doelman en bondscoach Lionel Scaloni tot beste trainer.

Alaba werd in de zomer van 2021 transfervrij door Real Madrid overgenomen van Bayern München. De in Wenen geboren verdediger won in Madrid meteen de Champions League en LaLiga. Ook was hij eerder deze maand belangrijk voor Los Blancos toen ze het WK voor clubteams wisten te bemachtigen. Tijdens de uitreiking maandagavond kreeg Messi in totaal 52 punten. Mbappé vergaarde er 44, terwijl Benzema 34 punten binnenharkte.