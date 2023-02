Valentijn: ‘Hij heeft zijn sporen verdiend in de top, raar dat Ajax niet belt!’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 09:52 • Laatste update: 09:53

Valentijn Driessen begrijpt niet waarom de naam van Jan Streuer nog niet aan Ajax wordt gelinkt. De technisch directeur van FC Twente legt zijn werkzaamheden na dit seizoen neer en gaat op zoek naar een nieuw avontuur. In Amsterdam zijn ze juist nog op zoek naar een directeur voetbalzaken na het vertrek van Marc Overmars. Een simpele optelsom, aldus Driessen. Streuer zal bij FC Twente worden opgevolgd door Arnold Bruggink, die hij in zijn eerste maanden intensief gaat begeleiden.

"Mike, vind jij het niet raar dat Jan Streuer niet met Ajax in verband wordt gebracht?", vraagt Driessen in de podcast Kick-off aan Verweij. "Dat is toch iemand die zich overal heeft bewezen? Ook in de top. Bij Shakhtar, Vitesse, Twente. Hij kent de markt goed en draagt een verschrikkelijk dik telefoonboek met zich mee. Als je echt door wil met Klaas-Jan Huntelaar, kan ik me heel goed voorstellen dat je niet Hamstra naast hem zet maar Streuer. Hamstra kan dan zijn oude functie bekleden bij de jeugd met alle jeugdcontracten. Nu gaat Streuer Bruggink wijzer maken dan hij al is."

Verweij weet te melden dat Streuer 'geen serieuze kandidaat' is bij Ajax. "Maar ik vind het geen gekke suggestie van Valentijn. Ik denk dat hij zo ervaren is dat hij heel geschikt zou kunnen zijn. Ik weet niet of Streuer die ambitie nog heeft? Dan kun je de wet van Alderweireld erbij halen, dat iedereen op zijn fiets naar Amsterdam komt als Ajax belt, maar ik weet niet of hij dat op zijn leeftijd nog wil." Vervolgens valt ook de naam van Frank Arnesen. "Die heeft veel meer een Feyenoord en PSV signatuur, denk ik", aldus Verweij. "Bij Feyenoord ging hij weg om gezondheidsredenen. Nee, ik denk niet dat dat een serieuze kandidaat is."

Verweij laat ook een kritische noot vallen als het om Streuer gaat. "Streuer en Ron Jans hebben, terecht, heel veel positieve kritiek gekregen. Die hebben het heel goed gedaan met elkaar. Maar wat ze met Zerrouki hebben gedaan, dat is natuurlijk een hele dure misrekening geweest", aldus de Ajax-watcher. "Uiteindelijk is het een zegen geweest voor Feyenoord. Ze waren bereid om acht miljoen euro te betalen, maar dat hebben ze niet gedaan omdat Twente een nog hoger bedrag verlangde. Na dit seizoen heeft hij nog maar een contract voor een jaar."