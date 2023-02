Wim Kieft heeft informatie over Wilfred: ‘Ik weet niet of ik het mag zeggen...’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 08:55 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 09:15

Wilfred Genee gaat samen met Andy van der Meijde en Wesley Sneijder een nieuwe plaat uitbrengen, zo heeft Wim Kieft maandagavond verklapt bij Veronica Offside. Hoe de plaat gaat heten en welk genre het betreft, is nog niet bekend. De mannen duiken waarschijnlijk op korte termijn de studio in voor de eerste soundchecks.

"Ik heb gehoord, misschien mag ik dat helemaal niet zeggen, dat je een nieuwe plaat gaat maken", snijdt Kieft het onderwerp aan in de voetbaltalkshow. "Daar zijn we nog een beetje mee bezig, ja", antwoordt Genee. "Maar we moeten eerst kijken of het iets is. We gaan het eerst opnemen. Het is echt een lekker nummer, hoor. Nee, we kunnen hier niet alvast een stukje zingen. We moeten het eerst inzingen."

Buiten zijn werkzaamheden als televisie- en radiopresentator duikt Genee steeds vaker de muziekstudio in. Samen met Johan Derksen wist hij in 2012 een 'gouden plaat' te scoren met het album 'De Helden van Oranje'. Van dit album haalde de single 'Nederland is helemaal Oranje' de hoogste hitnotering in de Nederlandse Single Top 100 met een vierde plaats. De ordinaire meezingers vielen overigens niet in de smaak bij Derksen.

"Dit album is niet voor mij, maar voor het Oranjelegioen", zei hij daar eens over in de Revu. "Zij houden wel van deze muziek en wie ben ik dan om daar op neer te kijken? Ik haat deze muziek." Het album vormde een voorproefje op het EK in Polen en Oekraïne, waar Nederland roemloos ten onder ging in de poulefase tegen Denemarken, Duitsland en Portugal. Derksen is van oudsher een bluesliefhebber. "Ik heb thuis 20.000 cd's staan, en niet een daarvan bevat dit soort meezingers", aldus de Snor.