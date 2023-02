Gullit is volledig overtuigd: ‘Hij is de ideale partner van Frenkie bij Oranje’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 09:13 • Bart DHanis • Laatste update: 09:17

Ruud Gullit heeft maandagavond de loftrompet gestoken over Jerdy Schouten. De middenvelder van Bologna was afgelopen weekend met een fraaie assist belangrijk in de 1-0 zege van zijn team op Internazionale. Bij Rondo vertelt de Gullit dat hij onder de indruk is van de ontwikkeling van Schouten. “Ik vind hem echt een goede voetballer. Hij ontwikkelt zich erg goed. Het zegt ook veel dat Bologna hem niet wilde laten gaan.”

Gullit is zelfs zo groot bewonderaar van de 26-jarige middenvelder, dat hij hem graag in Oranje zou zien spelen. “Ik vind hem de ideale speler om naast Frenkie de Jong op het middenveld te spelen”, gaat de Ballon d’Or-winnaar verder. “Hij wil altijd snel naar voren spelen, dat zag je bij die assist tegen Inter. Hij is ook altijd rustig aan de bal. Ik ga er vanuit dat Ronald Koeman hem selecteert”, sluit Gullit zijn betoog af.

'Ik hoop dat je begrijpt dat ik deze vraag niet ga beantwoorden..' ?? Op de vraag bij welke Nederlandse topclub Jerdy Schouten het liefst zou spelen, laat hij vakkundig het antwoord in het midden! ??#ZiggoSport #Rondo pic.twitter.com/q6p3qDeI4Z — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2023

Jan van Halst vertelt aan tafel ook fan te zijn van Schouten, maar wil hem nog wel een tip meegeven. “Hij moet wat feller zijn in de duels. Ik mis een beetje dat gif.” Schouten, die tijdens de uitzending via een videoverbinding werd ingebeld, is het niet eens met de kritiek van de oud-middenvelder. “Ik denk dat het oogt dat er niet veel gif in zit, maar als je kijkt naar de statistieken denk ik niet dat ik veel duels verlies”, reageert de verdedigende middenvelder.

Ook Marco van Basten wil van de gelegenheid gebruik maken en vraagt Schouten of hij zichzelf ooit in de Nederlandse top ziet voetballen. “Ja, dat zou wel iets zijn waar ik over na zou denken. Het voordeel aan Nederlandse clubs is dat zij vaak in de Champions League of Europa League spelen en dat is nog wel een droom van mij”, vertelt Schouten in het praatprogramma van Ziggo Sport.

???????????????? IS DE NAAM ????

Inter is zwak tegen Bologna en wordt afgestraft met een lekkere uithaal van Orsolini ??#ZiggoSport #BolognaInter pic.twitter.com/jegE8Cpb6o — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 26, 2023

Schouten werd in 2019 voor iets meer dan twee miljoen euro door Bologna overgenomen van Excelsior. In Italië kwam hij tot dusver 96 keer in actie en was hij goed voor twee goals en zes assists. Ook maakte Schouten in juni van 2022 zijn debuut voor het Nederlands elftal. In het Nations League-duel tegen Wales mocht hij in de basis beginnen en gaf hij direct zijn visitekaartje af met een assist op Teun Koopmeiners.