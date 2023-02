‘Als de situatie niet verandert, is een terugkeer van Weghorst onbespreekbaar’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 08:02 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 08:07

Vincent Kompany heeft Wout Weghorst gefeliciteerd met de winst van de EFL Cup. De spits van Manchester United tilde zondagavond voor het eerst in zijn carrière een trofee omhoog na de 2-0 zege op Newcastle United. Officieel staat Weghorst nog onder contract bij Burnley, maar die club verhuurde hem na de degradatie uit de Premier League aan Besiktas en zag hem in de winter de overstap maken naar United. Over een mogelijke terugkeer bij Burnley denkt Kompany nog niet na.

Kompany heeft Weghorst zondag hoogstpersoonlijk gefeliciteerd. "Dit is natuurlijk geweldig voor hem, een prachtige prestatie", stelt de coach van Burnley in gesprke met LancsLive. "Er zijn spelers die vanaf het moment dat ze geboren worden al bijna een mand met trofeeën hebben, maar de meesten van ons moeten echt vechten om ooit een titel te bemachtigen. Hij doet dat op dit moment en dat kan ik waarderen. Dit is een ongelooflijk moment voor hem. Ik hoop dat hij ervan gaat genieten en er het beste van gaat maken."

Weghorst werd dit seizoen aanvankelijk uitgeleend aan Besiktas. In de Süper Lig scoorde hij negen keer in achttien wedstrijden. In januari haalde Erik ten Hag hem echter naar Old Trafford, waar hij een contract voor een half jaar tekende. In zijn eerste twaalf wedstrijden wist Weghorst één keer het net te vinden. "Hoe meer prijzen hij wint, hoe blijer wij voor hem zijn", gaat Kompany verder. "Ik sta al elf jaar aan de andere kant. Ik kan hem alleen maar feliciteren. Hun manager mag ik ook erg graag, dus er zijn veel mensen waar ik blij voor ben."

Kompany schetst dat er op een later tijdstip wordt gesproken over de toekomst van Weghorst. De spits uit Borne ligt nog tot medio 2025 vast bij de koploper van de Championship. "Hij is een Premier League-speler en wij zijn een Championship-club", aldus Kompany. "Zolang dat niet verandert, kan ik het niet bespreken. Laten we eerst doen wat we moeten doen, namelijk meer wedstrijden winnen. Dan weet ik zeker dat er een moment komt waarop de discussie relevant wordt, maar dat is nu nog niet het geval."