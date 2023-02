Verweij: ‘Geweldige speler! Ook Van Nistelrooij ziet dat hij moet blijven staan’

Dinsdag, 28 februari 2023 om 07:14 • Mart Oude Nijeweeme • Laatste update: 07:15

Mike Verweij is van mening dat Joey Veerman niet meer uit de basis moet worden verdreven bij PSV. De middenvelder was dit seizoen lang niet altijd onomstreden en werd door Ruud van Nistelrooij zelfs enige tijd op de bank geposteerd, maar kan de laatst tijd weer rekenen op het vertrouwen van zijn coach. Als het aan Verweij ligt, komt Veerman als eerste speler op het wedstrijdformulier te staan bij PSV.

In de podcast Kick-off van De Telegraaf steekt Verweij de loftrompet over Veerman. "Wat een geweldige speler", begint de Ajax-watcher. "Ik denk dat Van Nistelrooij nu ook heeft ingezien dat het niet handig was om hem niet te laten spelen of vroegtijdig naar de kant te halen. Ik heb door de finale van de EFL Cup niet heel goed kunnen kijken naar de wedstrijd tegen FC Twente, maar als je ziet hoe hij loopt te voetballen... Ik denk dat PSV er heel veel aan moet doen om hém langer binnenboord te houden."

Valentijn Driessen is van mening dat Veerman nog steeds te veel slordigheden veroorzaakt. "Tegen Twente waren er momenten dat je totaal geen balverlies hoeft te lijden, maar dan lijdt hij wel balverlies. Omdat hij iets verder naar achteren speelt, ontstaat er een situatie op het veld waar iets betere tegenstanders gebruik van kunnen maken. Dat was tegen Sevilla ook het geval. Die momenten moeten eruit. Je moet streven naar perfectie. Aan de bal is het vaak heel goed, maar ook dan is het soms nog te slordig of te gemakkelijk."

Over Xavi Simons is Driessen wel te spreken. "Die moet zo snel mogelijk hogerop. Als je ook ziet hoe hij die goal maakt tegen Twente... Dat is extra individuele klasse. Hij doet het vaker in Nederland. Hij moet ergens spelen waar hij meer weerstand krijgt en kan doorgroeien. Alleen onder weerstand kun je groeien. Als je geen weerstand krijgt, weet je nooit waar je plafond ligt. Hij moet zichzelf ontwikkelen. Voetbal is een teamsport, maar ook een individuele sport. Hij moet zichzelf verder ontwikkelen voordat hij een team kan dragen."