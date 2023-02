‘Twee volgevreten miljonairs met dik contract bij Ajax: ze lijden geen pijn’

Maandag, 27 februari 2023 om 23:55 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 00:28

Valentijn Driessen heeft het gevoel dat Steven Bergwijn en Brian Brobbey niet het optimale uit hun carrière halen. De journalist van De Telegraaf laakt in Kick-off de instelling van de twee Ajacieden, die ook tegen Vitesse (1-2 winst) bepaald niet konden overtuigen. "Ik heb het idee dat ze volgevreten zijn, alsof het nu alleen maar nog maar uitbollen is", aldus Driessen in de podcast.

Ajax tastte afgelopen zomer ongekend diep in de buidel om Bergwijn en Brobbey terug te halen naar de Eredivisie, een operatie die bij elkaar bijna vijftig miljoen euro kostte. Met name recordaankoop Bergwijn stelt na een uitstekend begin zwaar teleur. De linkerspits heeft al vijftien wedstrijden achter elkaar niet meer gescoord. "Ik denk dat er een knop om moet", zegt Driessen. "Ik heb het idee dat hij moeite heeft om pijn te lijden, om alles te laten voor het voetbal. De focus moet vol op voetbal. Van de buitenkant straalt het uit dat voetbal bijzaak is en niet de hoofdzaak."

Driessen vindt dat er iets moet gebeuren. "Mensen om hem heen moeten hem de waarheid zeggen. Volgens mij is zijn vader een belangrijk persoon. Vertel die jongen de waarheid. Laat hem doen wat hij moet doen en het allerbeste uit zichzelf halen." Want dat doet Bergwijn en ook Brobbey volgens de journalist momenteel niet. "'We hebben een geweldig contract. We verdienen lekker, wonen dicht bij huis. We hoeven nauwelijks pijn te lijden. Wat kan ons gebeuren?' Dat is wat ze uitstralen. Die jongens zijn teruggehaald, ze verdienen miljoenen. Ze vinden het wel goed... Ze kunnen geen pijn meer lijden."

Mike Verweij zorgt in de podcast voor enige nuance. "Ik ben het er wel mee eens dat ze dat uitstralen, maar het is wel moeilijk om dat vanaf de buitenkant te beoordelen", zegt Verweij. "Ik weet van Bergwijn bijvoorbeeld dat hij na het WK een personal trainer in de arm heeft genomen om weer volledig fit te verschijnen bij Ajax."