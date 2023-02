Koeman stemt op Messi én op nauwelijks genoemde naam voor FIFA's Best

Maandag, 27 februari 2023 om 23:49 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:56

Ronald Koeman beschouwt Lionel Messi net als het overgrote deel van zijn collega-bondscoaches als de beste speler van het afgelopen jaar. De kersverse bondscoach van Oranje zette Messi bij het stemmen op plek één, Luka Modric op twee en had op de derde plaats aandacht voor Jude Bellingham. Een opvallende keuze van Koeman, daar Bellingham nauwelijks stemmen vergaarde.

Alle aanvoerders en bondscoaches van de nationale elftallen die aangesloten zijn bij de FIFA mochten een top drie samenstellen. Op basis daarvan werd Messi maandagavond in Parijs bekroond tot The Best FIFA Men's Player. Net als Koeman zette ook Oranje-aanvoerder Virgil van Dijk de superster van Paris Saint-Germain bovenaan. Van Dijk stemde verder op Mohamed Salah, zijn ploeggenoot bij Liverpool, en op Manchester City-ster Kevin De Bruyne.

Koeman is blijkbaar groot liefhebber van Bellingham, die slechts achttien keer genoemd wordt op de lange lijst met stemmen. De middenvelder van Borussia Dortmund hoefde niet te rekenen op steun van zijn bondscoach Gareth Southgate en aanvoerder Harry Kane, die andere keuzes maakten. Messi mocht als aanvoerder van het Argentijnse elftal zelf ook stemmen. De aanvaller zette Neymar en Mbappé, zijn teamgenoten bij PSG, op respectievelijk één en twee. Karim Benzema kreeg van Messi een derde plaats toebedeeld. In het uiteindelijke klassement eindigde Messi voor Mbappé en Benzema.

Opmerkelijk is verder dat de naam van Manchester City-spits Julian Álvarez 29 keer voorkomt op de lijst met stemmen. De Argentijn vormde op het WK een succesvol koppel met Messi. Cristiano Ronaldo werd na een teleurstellend 2022 overigens door niemand genoemd.

De volledige lijst met stemmen is hier te vinden.