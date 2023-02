Bram Nuytinck helpt Lazio onbedoeld aan heel belangrijke wereldgoal

Maandag, 27 februari 2023 om 22:48 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:52

Lazio heeft maandag belangrijke punten gepakt in de strijd om de Champions League-plaatsen in de Serie A. De huidige nummer vijf won op eigen veld op het nippertje met 1-0 van degradatiekandidaat Sampdoria. Luis Alberto tekende tien minuten voor het einde op schitterende wijze voor de drie punten voor Lazio, dat in de achtste finale van de Conference League uitkomt tegen AZ. Bij de treffer zag Bram Nuytinck er overigens niet goed uit.

Bij het financieel gezien geplaagde Sampdoria waren er basisplaatsen voor Nuytinck en Sam Lammers en beide Nederlanders bleven negentig minuten staan in het Stadio Olimpico. Nuytinck schoot een minuut voor de enige goal van de ontmoeting in Rome nog hoog over van net buiten de zestien. Aan de andere kant verwerkte de Nederlandse voorstopper een voorzet niet goed, waarna de bal terechtkwam bij Luis Alberto. De linksbenige middenvelder haalde van net buiten het strafschopgebied uit en liet doelman Emil Audero volstrekt kansloos met de harde knal: 1-0.

??????????????! ?? Het regent mooie doelpunten op de maandagavond en Luis Alberto is de volgende die fantastisch raak prikt.. ??#ZiggoSport #SerieA #LazioSampdoria pic.twitter.com/oVRARQeFUN — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) February 27, 2023

Sampdoria was na de late dreun niet meer bij machte om er alsnog een gelijkspel uit te slepen en het verschil met de veilige zeventiende plaats bedraagt dan ook nog steeds negen punten. Lazio is dankzij de overwinning een punt boven AS Roma gekomen en staat nu vierde. Voor Lazio wacht vrijdag de confrontatie met koploper Napoli. Daarna staat onder meer het tweeluik met AZ (7 en 16 maart) in de Conference League op het programma.