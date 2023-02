Van Dijk mag podium op in Parijs: ‘De grootste erkenning die ik kan krijgen’

Maandag, 27 februari 2023 om 22:37 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 22:52

Virgil van Dijk is bij de FIFA-awards opgenomen in het beste elftal van afgelopen jaar. De verdediger van Liverpool kreeg voldoende stemmen van zijn collega's om maandag tijdens de gala-avond in Parijs het podium te mogen betreden met onder meer Lionel Messi, Erling Braut Haaland en Kylian Mbappé aan zijn zijde. "Dit is voor mij de grootste erkenning die je kunt krijgen, omdat je gekozen wordt door de spelers met en tegen wie je speelt", zei Van Dijk.

Voor het elftal werden de prestaties meegenomen tussen augustus 2021 en de laatste dag van het WK, 18 december 2022. Van Dijk kon met Oranje uiteindelijk niet winnen op het WK, maar kende een goed seizoen bij Liverpool. "We speelden tot de laatste dag mee om elke prijs", memoreert de aanvoerder. "Helaas konden we het niet afmaken, maar ik ben heel trots om onderdeel uit te maken van deze club." Liverpool greep op het nippertje naast de landstitel, de Champions League en de EFL Cup. De winst van de FA Cup was een schrale troost.

Met Thibaut Courtois, Luka Modric en Karim Benzema werden ook drie spelers van Real Madrid verkozen. Het trio ontbrak maandag op het gala. Volgens Marca was dat omdat de sterren van Real geen onderdeel wilden uitmaken van een 'Argentijns feest' rond Messi, de topfavoriet voor de prijs van The Best FIFA Men's Player. De superster van Paris Saint-Germain was ook een van de blikvangers in de FIFA FIFPRO Men's World11, zoals het elftal van het jaar officieel heet.

In het zeer aanvallend ingestelde elftal is verder plek voor Achraf Hakimi (PSG) en João Cancelo, die door Manchester City wordt verhuurd aan Bayern München. Casemiro en Modric zijn de controlerende middenvelders, Kevin De Bruyne van Manchester City staat op 10 geposteerd. Voorin staat een superkwartet met Messi, Benzema, Haaland en Mbappé.