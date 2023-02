Louis van Gaal dubbel onderscheiden op avond met louter complimenten

Maandag, 27 februari 2023 om 22:22 • Rian Rosendaal • Laatste update: 23:30

Louis heeft maandag op een bedankavond van de KNVB Campus in Zeist twee onderscheidingen ontvangen. De na het WK in Qatar vertrokken bondscoach is benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau en onderscheiden met het bondsridderschap van de voetbalbond. Van Gaal was verdeeld over drie periodes als trainer verbonden aan het Nederlands elftal.

Van Gaal kreeg de onderscheiding van Officier in de Orde van Oranje-Nassau uit handen van minister Conny Helder van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 'De onderscheiding is een erkenning voor de bijzondere sportieve prestaties waarmee hij Nederland nationaal en internationaal vertegenwoordigd heeft en de impact die dit heeft gehad op onze samenleving', zo valt te lezen in het persbericht van de KNVB. Van Gaal werd in 1997 al benoemd tot tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Helder was in haar speech zeer lovend over de kenmerkende manier van werken van de inmiddels 71-jarige coach.

"Jij gelooft – nee jij wéét – dat investeren in talent loont. En dat een goede speler op zichzelf niet veel meer is dan dat: een goede speler. Voor goed voetbal heb je goede teamspelers nodig." Helder is daarnaast zeer te spreken over de menselijke kant van Van Gaal. "Aan je spelers, je collega’s vraag je altijd - al-tijd – hoe het thuis is, met partners, met kinderen. Collega’s aan wie je merkt dat ze eenzaam zijn, worden bij jou en Truus thuis warm onthaald. En terwijl je thuis de trotse vader bent van twee fantastische meiden, nam je ook her en der een voetbalzoon onder je vleugels. Meerdere voetballers en meerdere stafleden noemen je hun tweede vader. Dat doen ze niet zomaar."

Het bondsridderschap ontving Van Gaal uit handen van bondsvoorzitter Just Spee, die hem eveneens in het zonnetje zette. "Professionals binnen een nationale selectie denken echt niet altijd allemaal hetzelfde. Dat krachtenveld op een juiste manier managen is jou op het lijf geschreven. Jij was het hart van Oranje. Jouw legacy van het afgelopen anderhalf jaar ligt daarbij vooral opgesloten in de manier waarop je Oranje zijn zelfvertrouwen hebt teruggegeven en het Nederlands voetbal internationaal gezien weer op de kaart hebt gezet. Oranje heeft dankzij jou weer kleur op de wangen. We kunnen weer vooruit", aldus de dankbare topbestuurder van de KNVB.

Driemaal bondscoach

Van Gaal slaagde er niet in om Oranje naar het WK van 2022 te loodsen, waarna hij opstapte. Jaren later keerde de trainer terug, om Nederland op het WK van 2014 verrassend de derde plaats te bezorgen. Het WK in Qatar was zijn laatste kunstje als bondscoach. Van Gaal wilde dolgraag afscheid nemen met een wereldtitel, maar die droom werd verstoord in de kwartfinale. De latere wereldkampioen Argentinië ging door na het nemen van strafschoppen.