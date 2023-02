Wiegman komt met duidelijke waarschuwing na FIFA-award voor beste coach

Sarina Wiegman is voor de derde keer in haar loopbaan door de FIFA verkozen tot beste vrouwelijke coach. De 53-jarige bondscoach van Engeland krijgt daarmee een beloning voor het winnen van het Europees kampioenschap afgelopen zomer. "Ik wil iedereen bedanken die hieraan heeft bijgedragen. We hebben een geweldige zomer gehad in Engeland. Zoals ze daar zeggen: we brought it home", zei Wiegman maandagavond op het FIFA-gala in Parijs.

Het is al de derde keer dat Wiegman verkozen wordt tot The Best FIFA Women's Coach, zoals de award officieel heet. Eerder werd de Nederlandse coach bekroond voor het binnenhalen van de Europese titel in 2017 met de Oranje Leeuwinnen. Twee jaar later verkoos de FIFA Wiegman opnieuw tot de beste vrouwelijke coach, toen ze met Nederland in de WK-finale strandde tegen de Verenigde Staten.

?? Sarina Wiegman has won #TheBest FIFA Women's Coach 2022! pic.twitter.com/s8mexAM3xq — FIFA Women's World Cup (@FIFAWWC) February 27, 2023

Wiegman gaf in haar speech op het podium een duidelijke waarschuwing af. "Ik hou van voetbal", zei ze. "In de loop der jaren heb ik gezien hoe het vrouwenspel groeit, en het is ongelooflijk om hier nu te zijn en het vrouwenvoetbal in de wereld te vieren... we hebben helden hier in de zaal - kleine meisjes hebben hun idolen, inspiratiebronnen... zoveel mensen hebben over de hele wereld hard gewerkt om het spel te krijgen waar het nu is, maar er zijn gevaren. We willen sneller gaan, we willen ons ontwikkelen, maar we willen de juiste dingen doen."

Samenwerking zou binnen het vrouwenvoetbal de boventoon moeten voeren, betoogt Wiegman. "Buiten het veld moeten we een team zijn en samenwerken om het spel nog meer te laten groeien." Wiegman weet dat ze haar award te danken heeft aan het EK. "Het toernooi in Engeland was ongelooflijk. Stadions vol, zoveel families die allemaal voetbal vieren. Zoals de Engelsen zeggen: we brachten het naar huis. Zonder de spelers ben je niets, maar ik wil de staf bedanken, ik wil de FA bedanken... en ik wil mijn management bedanken, ze hebben zoveel druk weggenomen en me in staat gesteld om op mijn best te presteren."