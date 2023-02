Supersub Rayan El Azrak doet PEC Zwolle heel veel pijn in minuut 95

Maandag, 27 februari 2023 om 21:56 • Rian Rosendaal • Laatste update: 22:26

PEC Zwolle heeft maandagavond een dure nederlaag geleden in de strijd om het kampioenschap in de Keuken Kampioen Divisie. De koploper leek mede dankzij een sterk optreden van Haris Medunjanin op bezoek bij MVV Maastricht te winnen, maar een 0-2 voorsprong werd alsnog helemaal weggegeven: 3-2. Hierdoor bedraagt het verschil met achtervolger Heracles Almelo nog maar drie punten. In het andere duel maakten Jong PSV en Jong AZ er een waar doelpuntenfestijn van: 3-3.

MVV Maastricht - PEC Zwolle 3-2

De start van PEC tegen MVV had niet beter kunnen zijn. De uitblinkende Haris Medunjanin tekende na een fraaie individuele actie voor de 0-1 en twee minuten later was de spelmaker aangever bij het doelpunt van Younes Taha. MVV weigerde om naar de slachtbank te worden geleid, wat na een halfuur resulteerde in de aansluitingstreffer. Orhan Dzepar tikte van dichtbij binnen na de eerste goede aanval van de thuisclub. PEC leek te gaan winnen, maar Koen Kostons stak daar tien minuten voor tijd een stokje voor. De spits ging om doelman Jasper Schendelaar heen en rondde beheerst af. In de vijfde minuut van blessuretijd was invaller Rayan El Azrak zelfs de grote held van MVV met het winnende doelpunt.

Jong PSV - Jong AZ 3-3

Earnest Stewart, die binnenkort begint als technisch directeur bij PSV, was aanwezig bij het duel op De Herdgang. Hij zag de beloftenploeg van de Eindhovenaren sterk beginnen. Mohammed Nasoh zag in minuut acht een afstandsschot via Hobie Verhulst in het doel verdwijnen: 1-0. Zico Buurmeester trok de stand kort na rust gelijk, al leek de bal er via een PSV'er uiteindelijk in te gaan. Mayckel Lahdo zorgde met een knal in de verre hoek zelfs voor een voorsprong van Jong AZ. Jason van Duiven bracht PSV op gelijke hoogte uit een rebound en via de trefzekere Nassoh leek men zelfs de volle buit te pakken. Drie minuten voor tijd echter redde Damienus Reverson een punt voor de bezoekers uit Alkmaar.

Nr. Team M W G V +/- Pnt 1 PEC Zwolle 26 18 3 5 32 57 2 Heracles Almelo 26 17 3 6 41 54 3 Almere City FC 26 14 4 8 9 46 4 Willem II 26 12 7 7 14 43 5 VVV-Venlo 26 12 6 8 2 42 6 MVV Maastricht 26 12 5 9 4 41 7 Jong AZ 26 11 6 9 4 39 8 FC Eindhoven 26 11 6 9 -3 39 9 NAC Breda 26 11 4 11 -3 37 10 Telstar 26 9 9 8 -11 36 11 ADO Den Haag 26 9 8 9 -4 35 12 Roda JC Kerkrade 26 10 4 12 -2 34 13 De Graafschap 26 9 6 11 2 33 14 Jong PSV 26 8 8 10 -1 32 15 Helmond Sport 26 8 5 13 -18 29 16 Jong Ajax 26 6 10 10 -4 28 17 FC Den Bosch 26 8 3 15 -15 27 18 TOP Oss 26 8 3 15 -16 27 19 FC Dordrecht 26 7 5 14 -12 26 20 Jong FC Utrecht 26 5 5 16 -19 20