Le Parisien: Hakimi beschuldigd van verkrachting van 23-jarige vrouw

Maandag, 27 februari 2023 om 20:47 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:48

In Frankrijk is een onderzoek gestart naar Achraf Hakimi. Le Parisien brengt maandag naar buiten dat de rechtsback van Paris Saint-Germain door een 23-jarige vrouw wordt beschuldigd van verkrachting. De betreffende vrouw weigerde eerst om een aanklacht in te dienen dit weekeinde, maar desondanks is er toch een zaak van gemaakt door de openbaar aanklager in Parijs.

Volgens Le Parisien dient de zaak serieus genomen te worden. De ambtenaar van de gerechtelijke politie schakelde na het bezoek van de 23-jarige vrouw gelijk zijn superieuren in om de kwestie te bespreken. De jongedame, afkomstig uit de buurt van Parijs, ging overigens niet naar het politiestation met de intentie om aangfite te doen, maar om haar beklag te doen. Diverse rechercheurs zijn inmiddels op de geruchtmakende zaak gezet. De vrouw moet nog verhoord worden wat betreft de vermeende verkrachting van Hakimi.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Le Parisien weet te melden dat Hakimi half januari via Instagram in contact kwam met de vrouw. De internationl van Marokko bestelde dit weekeinde een Uber om haar naar zijn woning in de Franse kustplaats Boulogne te brengen. Bij Hakimi thuis zou het allemaal uit de hand zijn gelopen. De rechtsback zou haar herhaaldelijk hebben gezoend en probeerde tevens om haar kleren uit te krijgen. Ook zou er sprake zijn geweest van bevrediging met de handen, ondanks hevige protesten van de vrouw. Het vermeende slachtoffer duwde Hakimi uiteindelijk weg met haar voet en wist daarna te vluchten. Een vriendin zou haar buiten hebben opgepikt.

Een dag na het voorval speelde PSG tegen Olympique Marseille (0-3 winst), al behoorde Hakimi niet tot de wedstrijdselectie vanwege blessureleed. Zijn vrouw en kinderen bevinden zich momenteel in Dubai, zo melden diverse Franse media. De leiding van PSG heeft nog niet officieel gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van de 24-jarige Hakimi.