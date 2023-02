Quincy Promes neemt in blessuretijd drie (!) strafschoppen en mist er twee

Maandag, 27 februari 2023 om 20:31 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 20:34

Quincy Promes heeft maandagavond de hoofdrol opgeëist in een krankzinnig einde aan de bekerwedstrijd tegen Lokomotiv Moskou. De aanvaller van Spartak Moskou mocht in blessuretijd van de tweede helft liefst driemaal aanleggen vanaf de strafschopstip en verprutste de eerste twee pogingen. Die laatste mocht opnieuw genomen worden, waarna Promes zijn derde penalty in minuut 90+9 wél verzilverde: 4-2 winst.

Spartak had de heenwedstrijd al met 0-1 gewonnen en zag zijn plek bij de laatste vier van de Russische beker maandagavond geen moment in gevaar komen. De Moskovieten stonden tegen stadsgenoot Lokomotiv al met 3-2 voor toen de bizarre blessuretijd aanbrak. Promes, de grote ster van Spartak, was in de vijftiende minuut als aangever betrokken bij het openingsdoelpunt van Mikhail Ignatov. Laatstgenoemde kon na een laag passje van Promes vanbinnen het strafschopgebied binnenschieten.

Spartak [4] x 2 Lokomotiv ?? Quincy Promes (P) ??? - ?? #CopaDaRússia ???? pic.twitter.com/ju98RZ0H9M — MS gols (@MsGols) February 27, 2023

In minuut 90+3 versierde Promes de eerste strafschop van de wedstrijd. De ex-Ajacied ging onderuit na een tackle van Igor Smolnikov en dacht doelman Ilya Lantratov van elf meter te verschalken met een schot in de linkerhoek. De keeper van Lokomotiv doorzag het plan en tikte de bal weg. Een handsbal van Germán Conti bood Promes in minuut 90+6 een nieuwe kans vanaf de strafschopstip.

Bij zijn tweede poging zette Promes een panenka in. Lantratov bleef in het midden staan en kon simpel redden, maar de VAR constateerde dat de goalie niet op zijn doellijn stond bij het moment van nemen, en dus moest de penalty over. Driemaal bleek scheepsrecht voor Promes, die in minuut 90+9 alsnog kon juichen na een raak schot in de linkeronderhoek. Het was voor Promes zijn 18de doelpunt van het seizoen in zijn 25ste officiële wedstrijd.