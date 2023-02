Perez legt uit wat Feyenoord favoriet maakt ten opzichte van Ajax en PSV

Maandag, 27 februari 2023 om 20:22 • Rian Rosendaal

Kenneth Perez denkt dat de onervarenheid op het hoogste niveau Ruud van Nistelrooij soms parten speelt bij PSV. De analist geeft daarbij de thuiswedstrijd van zondag tegen FC Twente (3-1) als voorbeeld. Van Nistelrooij koos er toen voor om Fábio Silva zijn eerste basisplaats te gunnen sinds zijn tussentijdse komst naar het Philips Stadion.

"Wat je bij PSV ziet is dat er iets wordt verzonnen uit nood, als iemand geblesseerd is", verwijst Perez maandag in Voetbalpraat van ESPN naar de afwezigheid van Anwar El Ghazi en de basisplaats voor Fábio Silva op links. "Dan gaat het twee wedstrijden goed en een keer fout, en dan gaan ze bij PSV weer wat anders doen. Dan is dat de onervarenheid van een beginnende coach, ook al zit Fred Rutten daar achter. Maar dat je te ongeduldig wordt om maar iets te veranderen, als het even niet loopt."

"Kijk, wat het nu is met die twee spitsen (Luuk de Jong en Fábio Silva, red.). Je gaat eerder de lange bal spelen", analyseert Perez het aanvalsspel van PSV. "Zoals tegen Sevilla in de Europa League en gisteren ook tegen Twente. Snel de opportunistische bal. Dan heb je mensen nodig die rond Luuk de Jong bezig zijn, zoals Silva die steeds naar binnen trekt. Maar of dat ingenieus is, dat weet ik niet." Perez ziet dezelfde trend ook ontstaan op het middenveld van PSV. "Dan spelen ze een goede wedstrijd en denken ze: oh, nu hebben we het middenveld staan. En als het minder gaat, gaan ze weer husselen."

De oud-speler ziet daarin een groot verschil tussen PSV en Feyenoord. "Dat is ook wel wat Feyenoord favoriet maakt. Dat is de enige club waar de trainer bleef zitten. Bij PSV en Ajax was het maar afwachten hoe het zou aflopen met twee nieuwe trainers. Bij de ene (Alfred Schreuder, red.) is het helemaal verkeerd afgelopen en bij de andere, Ruud van Nistelrooij, waarbij de gunfactor heel hoog is, gaat het natuurlijk niet heel veel beter."