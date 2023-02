Messi op compleet 'Argentijnse avond' verkozen tot The Best FIFA Men's Player

Maandag, 27 februari 2023 om 22:41 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 23:09

Lionel Messi is maandagavond voor de tweede keer in zijn loopbaan verkozen tot The Best FIFA Men's Player. De superster van Paris Saint-Germain wordt met name beloond voor zijn heldenrol op het WK in Qatar. Het werd een 'Argentijns feestje' op het gala in Parijs, waar Emiliano Martínez verkozen werd tot beste doelman en bondscoach Lionel Scaloni tot beste trainer.

Messi ging in 2019 ook al naar huis met de award, die drie jaar daarvoor werd opgericht. De Argentijn kende op clubniveau zeker geen grandioos 2022. Het binnenhalen van een nieuwe Franse landstitel kon de uiterst pijnlijke uitschakeling in de achtste finale van de Champions League tegen Real Madrid niet goedmaken. Messi greep zijn laatste kans op een WK-titel vervolgens met beide handen aan. De superster excelleerde in Qatar met zeven goals en vier assists in zeven optredens. Messi gidste Argentinië met zijn twee goals in de finale tegen Frankrijk (3-3) naar een strafschoppenserie, die mede door zijn eigen rake poging van elf meter met 4-3 werd gewonnen.

Karim Benzema pakte in november nog de Ballon d'Or, maar eindigt bij The Best op plek drie. De spits van Real Madrid ondervindt het nadeel van het verplaatsen van de awards van de FIFA. De wereldvoetbalbond legde daarmee de nadruk op het WK in Qatar. Benzema was afwezig bij Frankrijk door een blessure en wist al dat de prijs aan zijn neus voorbij zou gaan. De spits weigerde acte de présence te geven op het gala in Parijs. Kylian Mbappé, die tweede eindigde, was er wel.

Emiliano Martínez wint The Best FIFA Men's Goalkeeper

Dat het WK een doorslaggevende factor speelt bij de FIFA-awards, bleek ook bij de uitreiking van de prijs voor beste doelman. Aston Villa-keeper Martínez troefde zijn concurrenten Thibaut Courtois (Real Madrid) en Yassine Bounou (Sevilla) af met zijn weergaloze prestaties in Qatar. Martínez loodste Argentinië door twee strafschoppenseries en verrichte in de verlenging van de finale tegen Frankrijk (3-3) de redding van de eeuw op de doorgebroken Randal Kolo Muani. Martínez raakte maandag tijdens zijn speech ontroerd toen hij sprak over zijn moeder, die vroeger acht tot negen uur per dag werkte als schoonmaker, en zijn eveneens hardwerkende vader. "Ook zij zijn idolen", benadrukte de keeper.