PSV houdt Bakayoko binnenboord en noemt PSG kort in persbericht

Maandag, 27 februari 2023 om 19:45 • Rian Rosendaal • Laatste update: 20:03

Johan Bakayoko blijft PSV trouw. De Eindhovense club maakt maandag wereldkundig dat het contract van de pas negentienjarige vleugelaanvaller is opengebroken en verlengd tot medio 2026. Bakayoko beleeft dit seizoen zijn doorbraak in de hoofdmacht van PSV en de nieuwe verbintenis vervuld hem met blijdschap: "Dit geeft aan dat de club vertrouwen in mij heeft. Ik ben enorm trots."

Algemeen directeur Marcel Brands deelt het enthousiasme van Bakayoko. "We willen deze jonge speler, met veel internationale potentie, graag verder ontwikkelen voor de club." PSV bevestigt in het persbericht over de contractverlenging dat Paris Saint-Germain, dat vijftien miljoen euro wilde neerleggen, informeerde naar de beschikbaarheid van Bakayoko, die echter de voorkeur geeft aan een langer verblijf in Eindhoven. "Ik wil hier kampioen worden."

He is ours until 2026! ?? — PSV (@PSV) February 27, 2023

Volgens het Eindhovens Dagblad gaat Bakayoko, wiens oude contract doorliep tot medio 2025, er financieel gezien behoorlijk op vooruit. PSV sprak al enige tijd met het management van de buitenspeler en naar nu blijkt is er een definitief akkoord bereikt tussen alle partijen. Bakayoko staat er goed op bij andere clubs, maar wil dus eerst definitief doorbreken bij PSV. De vleugelaanvaller maakte zondag tegen FC Twente (3-1) een goede indruk. Luuk de Jong en Fábio Silva wisten te scoren nadat hij met een goede voorzet vanaf de zijkant kwam.

Ruud van Nistelrooij stak na afloop van de zege op Twente nog de loftrompet over Bakayoko. "Het is pas zijn eerste seizoen op het hoogste niveau, maar wat hij nu al laat zien is heel knap. Dan kijk ik naar het aantal minuten dat hij heeft gemaakt en het rendement dat hij nu al laat zien." Bakayoko staat dit seizoen op vijf goals en drie assists in twintig optredens voor PSV 1.