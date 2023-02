Real Madrid-sterren hebben geen trek in ‘Messi-feestje’ en zeggen af

Maandag, 27 februari 2023 om 19:05 • Jeroen van Poppel • Laatste update: 19:15

Real Madrid is maandagavond met een uiterst beperkte afvaardiging aanwezig op het FIFA-gala voor The Best-awards, zo meldt Marca. De Koninklijke vreest dat het verzetten van het gala ervoor gaat zorgen dat het vooral een 'Argentijns feest' rondom Lionel Messi zal worden. De ster van Paris Saint-Germain wordt na het winnen van het WK vermoedelijk verkozen tot de beste speler van het afgelopen jaar.

Karim Benzema kreeg in november de Ballon d'Or uitgereikt, maar zal maandag de nadelen ondervinden van het verplaatsen van de awards voor FIFA Men's Best. De wereldvoetbalbond legde daarmee de nadruk op het WK in Qatar, waar Messi excelleerde. Benzema was afwezig bij Frankrijk door een blessure en ziet de prijs aan zich voorbijgaan. De spits weigert acte de présence te geven op het gala in Parijs. Benzema eindigt volgens Marca tweede in het klassement voor The Best, terwijl Kylian Mbappé op plek drie komt.

Benzema zal wél onderdeel uitmaken van het beste elftal van het jaar, net als zijn ploeggenoten Thibaut Courtois en Luka Modric. Ook de twee andere sterren van Real laten het gala aan zich voorbijgaan. Emilio Butragueño, directeur institutionele betrekkingen van de club, is de enige vertegenwoordiger van Real die wél is afgereisd naar de Franse hoofdstad. Bij Real wordt overigens met verbazing gekeken naar de afwezigheid van Vinícius Júnior in het elftal, een keuze die eveneens gerelateerd zal zijn aan het afgelopen WK. Daar kon Vinícius met Brazilië niet overtuigen, nadat de linkerspits in het jaar daarvoor bij Real zijn grote doorbraak op het wereldtoneel had beleefd.

Namens Barcelona is voorzitter Joan Laporta aanwezig op het gala in Parijs. Alèxia Putellas, de ster van het vrouwenelftal van de Catalanen, zal daar verkozen worden tot The Best. In november ging Putellas er ook al vandoor met de Ballon d'Or, die ze toen voor de tweede keer won. Het gala zal maandagavond starten met een eerbetoon aan Pelé, die 29 december op 82-jarige leeftijd overleed. Oud-spits en landgenoot Ronaldo is uitgenodigd als speciale gast.