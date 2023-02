Ajax beloont ontwikkeling zoon Marciano Vink met eerste contract

Maandag, 27 februari 2023 om 18:48

Ajax heeft Skye Vink aan de club weten te binden. De Amsterdammers melden maandag dat de pas zestienjarige spits een overeenkomst heeft getekend die met terugwerkende kracht ingaat op 1 december vorig jaar en loopt tot de zomer van 2025. Vink is de zoon van Marciano Vink, die enige jaren uitkwam voor Ajax en tegenwoordig vooral bekend is als analist van ESPN.

Voor Vink junior is het overigens zijn eerste profcontract als speler. De jonge en getalenteerde aanvaller kwam medio 2017 in de jeugdopleiding van Ajax terecht. Momenteel komt hij uit in het Onder 18-elftal, al is de spits herstellende van een kuitblessure. Skye Vink heeft inmiddels negen jeugdinterlands voor Oranje achter zijn naam staan en in die duels kwam de Ajacied tot twee doelpunten.

Marciano Vink sprak in november vorig jaar met De Telegraaf over de ontwikkeling van zijn talentvolle zoon. "Skye is goed bezig, maar heeft natuurlijk nog wel een lange weg te gaan. Als net zestienjarige is hij doorgeschoven naar de onder achttien. Hij stond altijd achterin maar is omgeturnd tot spits. Van de week heeft hij gespeeld in de UEFA Youth League tegen Rangers."

"Omdat hij altijd achterin heeft gestaan, heeft hij een goed overzicht en inzicht", benoemt de analist de sterke punten in het spel van zijn zoon. "Hij heeft veel oog voor zijn medespelers. Voor een spits zou hij misschien wat egoïstischer kunnen zijn, maar hij legt de ballen gewoon af als er iemand beter voor staat. Dat sociale had ik vroeger zelf ook", aldus de voormalig middenvelder, die in totaal 108 duels speelde namens Ajax.