Peter Bosz genoemd als ‘de gedroomde nummer één’ in de Eredivisie

Maandag, 27 februari 2023 om 17:43 • Rian Rosendaal

Peter Bosz is op de radar verschenen van FC Twente, zo weet clubwatcher Leon ten Voorde van TC Tubantia maandag te melden. De club uit Enschede zoekt een opvolger van Ron Jans, van wie onlangs bekend werd dat hij na dit seizoen vertrekt als hoofdtrainer. Bosz zit zonder club na zijn ontslag bij Olympique Lyon in oktober vorig jaar.

Ten Voorde verwacht overigens niet dat de clubleiding van Twente veel zal onthullen rondom de zoektocht naar een nieuwe trainer. "Bij Twente zullen ze het niet bevestigen, maar het gerucht gaat dat ze inmiddels een lijntje hebben uitgezet naar Apeldoorn", verwijst Ten Voorde in de De Ballen Verstand-podcast naar de woonplaats van Bosz. "Maar hij is wel de gedroomde nummer één, denk ik."

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Volgens Ten Voorde is het eventueel binnenhalen van Bosz gunstig voor Arnold Bruggink, die Jan Streuer op termijn opvolgt als technisch directeur bij Twente. "Dan haal je bij hem ook wat druk weg. Je haalt dan een heel ervaren vakman in huis, op wie alle ogen gericht zullen zijn. Dan kan Bruggink ook wennen aan zijn nieuwe rol", denkt de clubwatcher mee met het bestuur van de Tukkers.

Bosz werd na zijn vertrek uit Lyon gelinkt aan FC Groningen en het Belgische nationale elftal. In beide gevallen kwam een dienstverband echter nooit van de grond. De inmiddels 59-jarige oefenmeester was in Nederland eerder werkzaam voor AGOVV Apeldoorn, De Graafschap, Heracles Almelo, Feyenoord, Vitesse en Ajax. Vanwege de moeizame resultaten onder Alfred Schreuder werd Bosz in verband gebracht met een terugkeer bij Ajax, maar van een hernieuwde samenwerking leek nooit sprake te zijn.