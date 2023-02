Ronaldinho maakt ‘rentree’ op voetbalveld en vertikt het om te rennen

Maandag, 27 februari 2023 om 17:02 • Guy Habets • Laatste update: 17:48

Ronaldinho heeft zondag zijn officieuze rentree op het voetbalveld gevierd. De Braziliaanse technicus, die ondertussen 42 jaar oud is, speelde in de Kings League mee met Porcinos FC en weigerde in de slotfase om deel te nemen aan de shoot-outs omdat hij dan 'moest rennen'. De Kings League is een alternatieve competitie, georganiseerd door Gerard Piqué, waarin twaalf teams tegen elkaar uitkomen.

De regels verschillen van het 'gewone' voetbal, aangezien er zeven tegen zeven wordt gespeeld op een klein veld en er constant gewisseld mag worden. Daarnaast beland je op de strafbank na een gele kaart, moeten teams zelf VAR-beslissingen maken en zijn er bij een gelijkspel shoot-outs in plaats van strafschoppen. Dat betekent dat je niet vanaf een bepaald punt schiet, maar een stuk moet rennen met de bal en je een bepaald aantal seconden hebt om de keeper te kloppen. Daar had Ronaldinho echter geen trek in.

?? Le explican a Ronaldinho cómo funciona el penalti desde el centro del campo en la @KingsLeague ?? "Que salga otro, yo no voy a estar corriendo, tú estás loco" Es único.pic.twitter.com/hqD72wYyS3 — Sportyou (@SportYou) February 27, 2023

De Braziliaanse ster speelde voor Porcinos FC en zag dat het duel met Pio FC in een gelijkspel eindigde. Tijdens de wedstrijd liet hij zien nog altijd over balgevoel te beschikken, maar kon hij het verschil niet maken. Toen Ronaldinho werd verteld hoe de shoot-outs zouden gaan verlopen, verliet hij het veld. "Jij bent gek", zei de voormalig superster van Barcelona tegen de scheidsrechter. "Ik ga toch niet rennen? Laat dat maar aan de anderen over." De teamgenoten van Ronaldinho wisten de serie niet te winnen.

Tijdens zijn actieve loopbaan vierde Ronaldo de Assis Moreira, zoals zijn volledige naam luidt, vooral successen met Barcelona. Als speler van de Catalanen won hij in 2005 de Ballon d'Or en mocht hij in 2006 de Champions League bijschrijven. Ronaldinho kwam in Europa ook nog uit voor Paris Saint-Germain en AC Milan en verdedigde in zijn vaderland de kleuren van Grêmio, Flamengo, Atlético Mineiro en Fluminense. In het seizoen 2014/15 kwam de stijlvolle Braziliaan ook nog tot 29 duels voor het Mexicaanse Querétaro.