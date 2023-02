Veldbestormer bij PSV blijft langer vastzitten en moet vrezen voor forse straf

Maandag, 27 februari 2023 om 17:20 • Davey de Laat • Laatste update: 17:47

Veldbestormer Dylano K. blijft veertien dagen langer in hechtenis, zo meldt het Eindhovens Dagblad maandagmiddag. De rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch heeft zijn voorarrest met twee weken verlengd. De twintigjarige man uit Roermond bestormde donderdagavond het veld tijdens het Europa League-treffen tussen PSV en Sevilla en viel daarbij de doelman van de Spanjaarden, Marko Dmitrovic, aan.

Het Openbaar Ministerie meldde vrijdag dat Dylano K. een gebiedsverbod heeft overtreden, waardoor de burgemeester van Eindhoven ook al de mogelijkheid had om hem een meldplicht op te leggen. De man wordt verdacht van mishandeling en het overtreden van dit verbod en dus hangt hem een forse straf boven het hoofd. Op woensdag 8 maart zal de kwestie van Dylano K. door middel van het snelrecht worden afgehandeld.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

Sevilla doet ondertussen geen aangifte en verklaart dat het ‘een zaak is van de UEFA’. PSV ging eerder al diep door het stof en vindt het ongeval niet bij de club passen. “Dit is PSV onwaardig en wij schamen ons er diep voor”, lieten de Eindhovenaren weten bij monde van algemeen directeur Marcel Brands. “Wij gaan met de betreffende instanties in gesprek hoe we de stadionverboden beter kunnen handhaven, hopelijk door middel van een meldplicht.”

Het incident heeft mogelijk vergaande gevolgen voor PSV. Een forse straf van de UEFA hangt de club boven het hoofd. Die zou dan van toepassing zijn op het volgende Europese seizoen van PSV, aangezien de club afgelopen donderdag werd uitgeschakeld in de Europa League. Een 2-0 zege door goals van Luuk de Jong en Fábio Silva was uiteindelijk net niet genoeg om de 3-0 nederlaag uit Spanje te herstellen.