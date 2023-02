Hoog prijskaartje zet voorlopig streep door toptransfer van Teun Koopmeiners

Maandag, 27 februari 2023 om 16:25 • Guy Habets

Teun Koopmeiners staat in de belangstelling van Juventus. Dat meldt het toonaangevende la Gazzetta dello Sport maandag. Of het van een transfer van Atalanta naar la Vecchia Signora gaat komen is echter nog maar de vraag, want naar verluidt moet er een fors geldbedrag op tafel komen voor de middenvelder. Koopmeiners zou zo'n vijftig miljoen euro moeten kosten.

Koopmeiners heeft zich in de kijker gespeeld bij Juventus, dat nog op zoek is naar een middenvelder voor volgend seizoen. De formatie uit Turijn is echter niet van plan om de vraagprijs van vijftig miljoen op tafel te leggen en hoopt dat Atalanta water bij de wijn wil doen. Als dat niet het geval is, zal Juve doorschakelen en komt Morten Hjulmand van Lecce in beeld. De Deen wordt echter ook begeerd door AS Roma en, saillant genoeg, Atalanta. De club uit Bergamo denkt dat Hjulmand de ideale opvolger van Koopmeiners kan zijn.

Dit seizoen kwam Koopmeiners in alle 23 competitiewedstrijden in actie. Daarin kwam hij zes keer tot scoren en verzorgde hij ook nog drie assists. De spelmaker uit Castricum was daarnaast ook basisspeler in de twee bekerwedstrijden die Atalanta dit seizoen speelde. Trainer Gian Piero Gasperini is gecharmeerd van Koopmeiners en gebruikt hem sinds de zomer van 2022, toen hij voor veertien miljoen werd overgenomen van AZ, eigenlijk altijd als basisspeler.

Een vertrek van de linkspoot zou dan ook een serieuze aderlating zijn voor la Dea, zeker als Koopmeiners naar een concurrent als Juventus zou vertrekken. In Turijn zou de Oranje-international kunnen gaan concurreren met spelers als Manuel Locatelli, Paul Pogba, Adrien Rabiot en Fabio Miretti, al is het ook nog maar de vraag of er komende zomer geen middenvelders zullen vertrekken bij Juventus. Op dit moment staat de club achtste en die stek geeft geen recht op deelname aan Europees voetbal.