NEC spreekt verbazing uit na bericht uit Zeist: ‘Daar is een bom ontploft’

Maandag, 27 februari 2023 om 15:58 • Guy Habets

De beslissing van de aanklager betaald voetbal om in beroep te gaan tegen het vrijspreken van Philippe Sandler heeft voor veel verbazing gezorgd bij NEC. De verdediger kreeg tijdens de bekerclash in De Kuip tegen Feyenoord (verloren na strafschoppen) een rode kaart toen hij hands maakte in het strafschopgebied, maar die kaart werd later door de tuchtcommissie geseponeerd. Nu wil de aanklager alsnog een schorsing voor Sandler en dat leidt tot onbegrip in Nijmegen.

Na afloop van de wedstrijd tegen Volendam van afgelopen zaterdag (3-0) wist Voetbalzone al te melden dat de aanklager in beroep zou gaan tegen het seponeren van de rode kaart van Sandler. Het komt niet vaak voor dat dat gebeurt, maar volgens technisch directeur Carlos Aalbers speelt er nu meer dan alleen de straf voor Sandler. "We zijn op het verkeerde moment in deze situatie terechtgekomen", zegt hij tegen Voetbal International.

Het artikel gaat verder onder de video Meer videos

De straffen die de laatste tijd werden uitgedeeld, stuitten namelijk al vaker op weerstand. Aalbers haalt het voorbeeld van de twee duels schorsing die Mauro Júnior van PSV kreeg na zijn aanslag op de enkel van Rui Mendes en meldt dat scheidsrechters het ook niet eens waren met de vrijspraak van Sandler. "Volgens onze informatie ontplofte er een bom in Zeist. Een dag na de uitspraak speelden we thuis tegen Cambuur en kregen we nogmaals bevestigd dat er veel rumoer over was. Scheidsrechters vonden het belachelijk, de appgroep zou zijn ontploft. Dan gaan er andere krachtenvelden spelen."

Het vermoeden in Nijmegen is dan ook dat de aanklager betaald voetbal onder druk staat. "Net als in de politiek moet er dan een statement komen, terwijl iedereen zo hard roept dat alle organen binnen de KNVB onafhankelijk zijn. Daar hebben we nog steeds vertrouwen in, maar op de achtergrond speelt er wel het een en ander mee. We vinden het merkwaardig dat deze zaak op deze manier verloopt." Dinsdagavond komt de zaak voor de commissie van beroep in Zeist en zullen NEC en de aanklager hun zaak bepleiten.