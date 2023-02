Aad de Mos ‘is niet blij’ met Rik Elfrink: ‘Ho ho, nu ga je in de fout bij mij’

Maandag, 27 februari 2023 om 15:30 • Davey de Laat • Laatste update: 16:30

Aad de Mos denkt dat PSV een zware kluif gaat krijgen aan ADO Den Haag komende donderdag, zo zegt de oud-trainer in gesprek met het Eindhovens Dagblad. De twee ploegen staan tegenover elkaar in de kwartfinale van de TOTO KNVB Beker. ADO won in de achtste finales van Go Ahead Eagles (1-0) met de nodige mazzel, maar is volgens De Mos geen eenvoudige tegenstander voor PSV. “Je denkt toch niet dat Dick Advocaat de deur open gaat zetten in het Philips Stadion?”

Wanneer Rik Elfrink, clubwatcher van het Eindhovens Dagblad, over de volgende wedstrijd van PSV komt te spreken, noemt hij RKC Waalwijk. De Mos reageert meteen. "Ho ho, nu ga je in de fout bij mij! Je slaat toch verdomme niet ADO Den Haag over? Jij denkt toch niet dat Dick Advocaat de deur open gaat zetten in het Philips Stadion?" Als de journalist vervolgens zegt dat hij het eerst over de Eredivisie wil hebben en later terugkomt op de bekerclash, is het voor De Mos weer goed.

Uiteindelijk komen de twee te spreken over het bekertreffen in het Philips Stadion en kan De Mos uitleggen waarom hij denkt dat de wedstrijd tegen ADO niet zomaar gewonnen gaat worden door PSV. "Het probleem is je opstelling", stelt de geboren Hagenaar. "Wat ga je doen? Daar begint het al mee, want Dick is een geslepen trainer. Het wordt een kleine overwinning voor PSV, zonder verlenging. Het wordt niet makkelijk, ik zeg 2-1.”

De Eindhovenaren wonnen afgelopen weekend in Eredivisieverband met 3-1 van FC Twente en blijven in het spoor van Feyenoord, Ajax en AZ. De titelkansen blijven nog kansrijk volgens De Mos. “Je krijgt Ajax nog thuis, het is nog Ajax-Feyenoord. Er zijn altijd mogelijkheden, maar je mag niet twee punten laten liggen zoals vorige week tegen FC Utrecht (2-2). Maar AZ heeft die wisselvalligheid ook, die moeten blij zijn dat ze van Cambuur winnen. Ajax wint met moeite bij Vitesse. Het is alleen de stabiliteit van Feyenoord waar ik een beetje tegenaan hik als je praat over een kampioenschap.”