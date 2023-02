Simons ontvangt waarschuwing: ‘Daar moet Van Nistelrooij mee aan de slag’

Maandag, 27 februari 2023 om 14:45 • Wessel Antes • Laatste update: 14:46

Willy en René van de Kerkhof vinden dat Xavi Simons moet letten op de manier waarop hij zich gedraagt tijdens wedstrijden. De clubiconen van PSV zien dat de sterspeler vaak bezig is met zijn tegenstanders en zijn van mening dat de negentienjarige middenvelder dat helemaal niet nodig heeft. “Voor je het weet sta je bekend als vervelend mannetje”, zegt Willy in de Willy & René PSV-podcast van Omroep Brabant.

Simons was tijdens de thuiswedstrijd tegen FC Twente (3-1) afgelopen zondag andermaal de uitblinker bij PSV, maar ontvangt wel een waarschuwing van de legendarische voetbaltweeling. “Hij is de kleinste van het stel, maar als er een opstootje is dan staat Xavi altijd vooraan. Daar moet Ruud van Nistelrooij mee aan de slag. Voor je het weet sta je bekend als vervelend mannetje”, aldus Willy, die denkt te weten waar het gedrag vandaan komt. “Het heeft ook met zijn passie te maken.”

René is niet van mening dat het gedrag van Simons daardoor goedgekeurd moet worden. “Je moet niet te veel bezig zijn met je tegenstanders en met de scheidsrechter want dan krijg je de scheidsrechter ook vaak tegen. Zelf was ik ook soms vervelend. Ik ben wel eens op de hand van Hugo Hovenkamp van AZ gaan staan toen hij op de grond lag. Kan gebeuren? Ja, dat zei ik dan ook. Maar Hugo en ik waren ook hele goeie vrienden en dat zijn we nog steeds.” In competitieverband ontving Simons dit seizoen geen enkele gele kaart. In Europese wedstrijden kreeg hij er wel vier.

Ondanks het verbeterpunt zijn de broers zeer te spreken over de prestaties van Simons. “Die jongen gaat de Europese, misschien zelfs wel de wereldtop halen. Hij speelt zo frivool en met zo veel plezier”, aldus René. Simons is dit seizoen de absolute ster in het Philips Stadion. Sinds zijn transfervrije komst van Paris Saint-Germain was de rechtspoot in 35 officiële wedstrijden goed voor veertien doelpunten en zeven assists. Simons zal deze week daardoor vast en zeker bij de voorselectie van bondscoach Ronald Koeman zitten.