Oudgediende ziet negatieve trend rondom Feyenoord: ‘Word daar misselijk van’

Maandag, 27 februari 2023 om 14:02 • Wessel Antes • Laatste update: 14:05

Cor Pot vindt dat de media te veel verwachtingen rondom Feyenoord stellen, zo zegt de 71-jarige Hagenaar te gast in FC Rijnmond. De voormalig assistent van Dick Advocaat is van mening dat er nog een lange weg te gaan is voor de Rotterdamse club en vindt dat het elftal van Slot teveel wordt ‘gepusht’ richting het kampioenschap. Pot denkt dat die extra druk niet goed is voor Feyenoord.

Feyenoord is al maanden koploper in de Eredivisie en een eventuele titelwinst van de Rotterdammers komt daardoor steeds vaker ter sprake in televisieprogramma’s. Zo gaf clubicoon Pierre van Hooijdonk zondagavond in Studio Voetbal aan dat hij na de zege op Fortuna Sittard (2-4) voor het eerst is gaan geloven in een kampioenschap van Feyenoord. Pot wil niet meegaan in alle verwachtingen rondom zijn oude club, waar hij in zijn lange trainersloopbaan gedurende twee periodes assistent was (1984 tot 1987 en 2019 tot 2021).

“Iedereen loopt ze maar te pushen van: kampioenschap, kampioenschap. Ik word daar af en toe een beetje misselijk van. Dat zou ik als trainer ook hebben”, aldus Pot. “We hebben nog zo’n lange weg en zoveel wedstrijden te gaan. Dan moet je het gewoon wedstrijd per wedstrijd bekijken. Maak die druk niet iedere keer groter door over dat kampioenschap te praten. Dat wordt nu een item. Ik lees alweer dat er plaatsen op de Coolsingel gereserveerd moeten worden en dat mensen vrij nemen om daar bij te kunnen zijn. Dan denk ik: jongens, zover zijn we nog lang niet!”

Pot vindt dat de selectie van Feyenoord teveel wordt belast. “Geef ze die rust. Laat ze lekker die wedstrijden spelen. Hoe dichter je erbij komt, gaat die kampioenskoorts komen, maar het wordt zo benadrukt momenteel!” Het gat tussen Feyenoord en Ajax bedraagt met nog elf wedstrijden te gaan slechts drie punten. Het doelsaldo van de Rotterdammers staat op +32, terwijl de Amsterdammers meer doelpunten maken en daardoor op +41 staan. Op zondag 19 maart ontmoeten de elftallen van trainers Arne Slot en John Heitinga elkaar tijdens een cruciaal duel in de Johan Cruijff ArenA.