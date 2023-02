Driessen: ‘Het zou me bijzonder verbazen als Koeman aan hem voorbij gaat’

Maandag, 27 februari 2023 om 13:27 • Guy Habets

Valentijn Driessen verwacht dat Mats Wieffer een oproep zal krijgen van bondscoach Ronald Koeman voor de EK-kwalificatiewedstrijden die Oranje eind maart gaat afwerken. Dat meldt de chef voetbal van De Telegraaf in een video-item van zijn krant. Driessen zag de middenvelder van Feyenoord niet alleen scoren in de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard (2-4), maar ook een prima wedstrijd spelen.

Feyenoord maakte vier doelpunten in Sittard, maar de mooiste kwam zonder enige twijfel op naam van Wieffer. De Tukker ramde van ver buiten het strafschopgebied een bal in de kruising, maar speelde verder ook een uitstekende wedstrijd. "Dit is een man die het elftal van achteruit sturing kan geven, maar ook alle gaatjes dichtloopt", begint Driessen zijn lofzang. "Af en toe verovert hij ballen en hij kan dus ook nog scoren. Het is echt een speler die bijna alle facetten beheerst van een middenvelder."

Binnenkort zal Koeman de voorselectie van Oranje voor de EK-kwalificatiewedstrijden tegen Frankrijk en Gibraltar bekend gaan maken. Driessen verwacht de naam van Wieffer terug te zien op de lijst. "Ik denk zeker dat hij op de lijst van Ronald Koeman komt te staan voor de interlands van eind maart. Het zou me zelfs bijzonder verbazen als hij aan Wieffer voorbij gaat, want hij draagt samen met Orkun Kökçü het middenveld bij Feyenoord."

Tijdens de rust in Sittard was Mario Been, die als analist namens ESPN bij de wedstrijd aanwezig was, ook al lyrisch. "Wieffer speelt echt alsof hij al honderd jaar in het eerste speelt. Het is een genot om naar hem te kijken en dat schot heeft de keeper alleen maar gehoord. Hij is constant de verbinding tussen de laatste lijn en het middenveld, hij maakt driehoekjes en verlegt het spel. Deze schiet hij ook nog eens uitstekend in. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: Wieffer speelt uitstekend bij Feyenoord en zoals hij nu speelt, is hij niet weg te denken uit de basis."