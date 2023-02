Erik ten Hag zorgt voor kippenvel met open brief aan fans van Man United

Maandag, 27 februari 2023 om 12:25 • Guy Habets

Erik ten Hag heeft in een open brief aan de fans van Manchester United zijn waardering uitgesproken. De manager van the Mancunians, die afgelopen zondag de EFL Cup voor zich opeisten ten koste van Newcastle United (2-0), kwam met mooie woorden en beloofde tegelijkertijd ook alles eraan te doen om meer prijzen naar Old Trafford te halen.

Voor het eerst in zes jaar wist United weer eens een beker in de prijzenkast bij te zetten en dat deed het met Ten Hag aan het roer. De Nederlandse oefenmeester pakte dus in zijn eerste seizoen in Manchester meteen eremetaal en hij wilde zijn goede gevoel graag delen met de aanhang. In een open brief sprak hij ze vol waardering toe. "De selectie weet heel goed hoe belangrijk jullie zijn", zo valt er te lezen. "De band tussen de fans en het team is duidelijk te zien en door wat we zondag samen hebben meegemaakt, wordt dat alleen nog maar sterker. De sfeer op Wembley die door jullie werd gemaakt was geweldig."

?? To all Manchester United supporters...



If this heartfelt message from Erik doesn't give you goosebumps, nothing will ??#MUFC || #CarabaoCup — Manchester United (@ManUtd) February 27, 2023

"Aan al die mensen die er niet bij konden zijn: ook jullie steun hebben we voor, tijdens en na de wedstrijd gevoeld", gaat de Tukker verder. "Weet dat jullie allemaal een rol hebben gespeeld in het succes van dit team. Ik kan jullie verzekeren dat we er op Carrington (het trainingscomplex van United, red.) elke dag alles aan doen om te verbeteren, omdat we weten dat deze club en de fans meer van zulke geweldige dagen verdienen."

Ten Hag sluit af met een dankwoord. "We zullen maandag weer aan het werk gaan, met de volle focus op het voorbereiden van de wedstrijd tegen West Ham United in de FA Cup op woensdagavond. We zullen niet terughoudend zijn en willen met deze club terug naar waar het hoort te staan. Ik wil dat jullie weten dat jullie cruciaal zijn voor alles wat we willen bereiken en onthoud dat het winnen van de finale een bewijs is van wat er kan gebeuren als we allemaal United zijn. Bedankt voor al jullie steun en toewijding."

Op sociale media regent het complimenten aan het adres van de Nederlandse manager, die de harten van de fans van Manchester United duidelijk heeft gestolen. "Ten Hag heeft de club gewoon overgenomen en is een van de meest nederige en briljante mensen in de voetballerij", zo valt er bijvoorbeeld te lezen. Ook zegt iemand dat het 'heerlijk is om te weten dat hij hongerig is om nog veel meer te winnen met United'. De meesten reageren echter door te zeggen dat 'we ook van jou houden, Erik'.