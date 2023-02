Noa Lang neemt met graffitispuitbus wraak op vandalen: ‘Wegwezen!’

Maandag, 27 februari 2023 om 12:14 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 13:17

Noa Lang heeft van zich doen spreken na de 2-0 zege van Club Brugge op AA Gent. Supporters van de bezoekende ploeg besloten het Jan Breydel Stadion en veld van Brugge in aanloop naar ‘de Slag om Vlaanderen’ te beschadigen. Lang ‘herstelde’ de schade na de competitiezege met een spuitbus en riep in de camera ‘wegwezen’ richting de supporters van Gent.

In de nacht van zaterdag op zondag werd er onder meer graffiti met de tekst ‘Fuck Bruges’ en ‘Vuile Boeren’ aangebracht op een muur binnen het stadion van Club. In de middencirkel lieten supporters van Gent de boodschap '9K' achter, waarmee werd verwezen naar de postcode van Gent: 9000. Ook werden de doelpalen in het blauw beklad.

Lang kwam na afloop met een tegenreactie. De aanvaller kreeg een spuitbus in zijn handen gedrukt. Van de ‘9K’, maakte Lang op handige wijze ‘8K’, verwijzend naar de postcode van Brugge: 8000. “Bruges’ territory”, zei hij met een grijns op zijn gezicht in de camera. “En nu wegwezen.” Brugge won de streekderby uiteindelijk met 2-0. Eerst zag Bjorn Meijer zijn kopbal via de onderkant van de lat ternauwernood over de lijn belanden, waarna Hans Vanaken vanaf elf meter in blessuretijd een einde maakte aan alle spanning.

Vanhaezebrouck

Gent-trainer Hein Vanhaezebrouck was na afloop vooral woedend over een incident in de wedstrijd. Tajon Buchanan kreeg geen rood te zien na zijn elleboogstoot tegen Gift Emmanuel Orban van KAA Gent. “Dit is onverklaarbaar en absoluut onaanvaardbaar”, foeterde hij op de persconferentie. “Als er één journalist is die dit geen rode kaart vindt, mag die meteen stoppen met zijn werk. Dit was een zuivere elleboog in het gezicht. Waarom is de VAR in het leven geroepen? Toch om fases te herstellen die de scheidsrechter niet ziet? Dit is voor mij het failliet van de VAR, echt waar. Een pure schande.”

