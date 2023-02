Haaland dicht bij nieuwe schoenendeal; The Athletic meldt gigantisch bedrag

Maandag, 27 februari 2023 om 12:08 • Wessel Antes • Laatste update: 12:33

Erling Braut Haaland lijkt langer te gaan spelen op voetbalschoenen van Nike. De 22-jarige Noor werkte de afgelopen jaren al samen met het Amerikaanse bedrijf, maar het sponsorcontract liep eind januari af. Sindsdien trekken ook adidas en Puma aan de diensten van Haaland, maar de linkspoot lijkt dus door te gaan met Nike. The Athletic weet dat de spits van Manchester City ruim 22,5 miljoen euro per jaar vraagt voor het zetten van zijn handtekening onder een kersverse schoenendeal.

Haaland is dus ook op de schoenenmarkt razend populair. De aanvalsleider van the Citizens weet dat maar al te goed en hoopt dan ook gebruik te maken van zijn status, om daardoor zoveel mogelijk inkomsten uit een nieuwe deal te slepen. Bij City zelf verdient Haaland naar verluidt al zo’n vijftig miljoen euro op jaarbasis, maar de 23-voudig international (21 doelpunten) van Noorwegen hoopt daar met zijn nieuwe sponsorcontract een riante inkomstenbron aan toe te voegen.

Mocht Nike de strijd om de handtekening van Haaland definitief winnen, verzekert het bedrijf zich daarmee in ieder geval van veel reclame. De goaltjesdief schreef afgelopen weekend geschiedenis door zijn 27ste Premier League-doelpunt voor City te maken in het uitduel met Bournemouth (1-4 winst). Daarmee verbrak Haaland het record van Sergio Agüero, die in het seizoen 2014/15 26 keer het net wist te vinden voor City. Haaland staat na zijn eerste 33 officiële wedstrijden in het lichtblauw op 33 goals en vier assists.

Wanneer Haaland daadwerkelijk 22,5 miljoen euro per jaar gaat opstrijken voor het spelen op Nike schaalt hij zich vlak achter Neymar, die met 26 miljoen euro per jaar het duurste sponsorcontract achter zijn naam heeft staan. Momenteel is Lionel Messi de nummer twee. De Argentijn strijkt bij adidas maar liefst twintig miljoen euro per jaar op. Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé zitten bij Nike rond de zeventien miljoen euro op jaarbasis. Laatstgenoemde heeft nog een sponsorcontract tot medio 2029.