Dit is waarom PSV het lek ondanks de zege op Twente nog niet boven heeft

Maandag, 27 februari 2023 om 15:00

De Eredivisie levert al sinds jaar en dag gespreksstof op in Nederland. Vooral de topclubs houden de gemoederen van miljoenen mensen vaak bezig. Voetbalzone houdt vanaf de eerste speelronde in 2023 de verrichtingen van Ajax, PSV en Feyenoord ook vanuit statistisch oogpunt in de gaten. Wat gaat er goed en wat moet er beter? In samenwerking met Opta is dit speelronde 23 in cijfers.

PSV en Twente kregen in hun onderlinge duel nog één laatste kans om de aansluiting met de top drie te behouden. Uiteindelijk waren het de Eindhovenaren die overeind bleven, de 3-1 zege voor zich opeisten en op die manier nog altijd hoop mogen houden op de landstitel. Toch had het heel anders kunnen lopen en kan Ruud van Nistelrooij, de trainer van PSV, onmogelijk het gevoel hebben dat het lek nu boven is in het Philips Stadion. Met een beetje meer durf en lef had Twente immers gewoon kunnen winnen en dan waren de problemen voor PSV niet te overzien geweest.

PSV mag niet te veel vertrouwen putten uit de zege op Twente

Voor de tiende keer op rij verloor PSV thuis niet van FC Twente. Sterker nog: er werd gewonnen en dus hielden de Eindhovenaren aansluiting met de top. Heel overtuigend ging het echter niet. PSV had maar 43 procent balbezit, het laagste aantal in een thuiswedstrijd sinds ruim een jaar, en had in Walter Benítez een keeper die maar liefst zeven keer redding moest brengen. De laatste keer dat een Eindhovense doelman zo vaak moest ingrijpen, was in december 2020. Daarnaast werden er veertien schoten weggegeven, hetzelfde aantal als PSV zelf ook loste. De mannen van Van Nistelrooij waren echter zeer doeltreffend en dat is wél iets wat de trainer kan meenemen. Dat is dit seizoen namelijk ook vaak anders geweest.

Feyenoord lijkt steeds completer te worden

Er was geen vuiltje aan de lucht voor Feyenoord tijdens de uitwedstrijd bij Fortuna Sittard. Er werden twee tegengoals weggegeven en daar was trainer Arne Slot niet tevreden mee, maar in aanvallend opzicht lieten de Rotterdammers zien wat ze in hun mars hebben. Er werden zelfs twee goals gemaakt uit een High Turnover, een situatie waarin binnen veertig meter van het vijandelijke doel de bal wordt veroverd. Dit is een belangrijk element in het spel van Slot, die graag ziet dat tegenstanders vroeg opgejaagd worden maar dat dit seizoen niet vaak terugzag. In de voorgaande vijftien competitiewedstrijden werd er zelfs maar één goal gemaakt uit een High Turnover. Dat Feyenoord daar in Sittard twee keer in slaagde, lijkt te betekenen dat de Stadionclub steeds completer wordt.

Ajax heeft organisatie nodig, maar kan altijd het verschil maken

Eerst het slechte nieuws. Tegen Vitesse (1-2 winst) kreeg Ajax voor de vierde keer dit kalenderjaar een tegendoelpunt uit een dood spelmoment. In heel 2022 kregen de Amsterdammers ook vier tegentreffers uit een standaardsituatie en dus is er voor trainer John Heitinga veel aan gelegen om de organisatie snel op orde te krijgen. Hij weet echter wel dat hij voorin altijd spelers rond heeft lopen die het verschil kunnen maken. Neem Dusan Tadic, die in Arnhem in zijn 150e Eredivisiewedstrijd voor Ajax voor de 150e keer direct betrokken was bij een doelpunt. Ook Mohammed Kudus liet zich zien, want hij noteerde de hoogste passnauwkeurigheid (90 procent), de meeste succesvolle dribbels (zes) en de meeste gecreëerde kansen van alle basisspelers. Zij kunnen Ajax altijd redden, al had het nu in Edson Álvarez een wat ongewone reddende engel.

Uitgelicht: de bal mag er niet in voor sc Heerenveen

Wie maandagochtend in de krant keek en zag dat RKC Waalwijk zaterdagavond met 1-4 won bij sc Heerenveen, moet een eentonige wedstrijd vermoed hebben. Hoe anders voelde het voor de mensen die aanwezig waren in het Abe Lenstra Stadion, en dan zeker voor de fans van Heerenveen. Hun ploeg ondernam maar liefst 26 doelpogingen, het hoogste aantal voor de club sinds drie jaar, maar toch vond maar één poging het net. Extra frustrerend was dat RKC met achttien geloste schoten minder (de Waalwijkers probeerden het acht keer) toch vier keer scoorde. Het was voor het eerst sinds oktober 2010 dat er een ploeg met drie goals verschil won, ondanks een dergelijk groot verschil in schoten. Osame Sahraoui zal er nog het meest van balen. De stilist van Heerenveen was goed in vorm en liet zeven dribbels slagen, maar het mocht voor hem en zijn ploeg niet baten.