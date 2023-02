Klinsmann maakt terugkeer in voetballerij en gaat aan de slag als bondscoach

Maandag, 27 februari 2023 om 11:14 • Davey de Laat • Laatste update: 11:27

Jürgen Klinsmann is de nieuwe bondscoach van Zuid-Korea. De 58-jarige Duitser tekent een contract tot en met het WK van 2026. Hij stapte drie jaar geleden op als trainer van Hertha BSC vanwege een gebrek aan vertrouwen. De oud-international was maar tien weken werkzaam bij die Alte Dame. Daarna was hij niet meer actief als hoofdcoach.

Klinsmann is de opvolger van Paulo Bento, die met Zuid-Korea de achtste finales haalde op het WK in Qatar. Brazilië was vervolgens met 4-1 te sterk voor de Aziatische Tijgers. De eerste wedstrijd voor Klinsmann is op 24 maart. Dan neemt Zuid-Korea het in een oefenduel op tegen Colombia. Vier dagen later wordt tegen Uruguay geoefend. In juni staat de achttiende editie van de Azië Cup op het programma.

Klinsmann kijkt uit om weer als bondscoach aan de slag te gaan. “Ik ben erg blij en vereerd. De Zuid-Koreaanse ploeg heeft zich in de afgelopen jaren continu ontwikkeld en goede resultaten geboekt”, zegt de oefenmeester, die niet de eerste Europese bondscoach van Zuid-Korea is. “Het is een eer om bij Zuid-Korea in de voetsporen van geweldige coaches als Guus Hiddink en Paulo Bento te treden. Ik ga er alles aan doen om succesvol te zijn op de Azië Cup en het WK.”

Klinsmann was eerder bondscoach van Duitsland (2004-2006) en de Verenigde Staten (2011-2016). Tussendoor had Klinsi Bayern München nog een seizoen (2008/09) onder zijn hoede. Tijdens het WK in Qatar zat hij in een in een technische studiegroep van de FIFA die het mondiale eindtoernooi analyseerde.