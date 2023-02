Open Ibrahimovic kijkt terug op zwaar blessureleed: ‘Heb zo enorm veel geleden’

Maandag, 27 februari 2023 om 10:37 • Jordi Tomasowa • Laatste update: 10:40

Zlatan Ibrahimovic denkt nog niet aan het beëindigen van zijn voetbalcarrière. De Zweed maakte zondagavond na bijna een jaar zijn rentree voor AC Milan, dat met 2-0 won van Atalanta. Ibrahimovic kampte lang met een slepende knieblessure, maar mocht zondagavond twintig minuten voor tijd invallen voor Olivier Giroud.

De 41-jarige spits wil de komende maanden weer van grote waarde zijn voor Milan. Ibrahimovic blikte na zijn rentree tegenover DAZN terug op een voor hem zware periode. “Als ik het hele verhaal moet vertellen, zit ik hier uren. Ik heb veel geleden, enorm veel. De laatste zes maanden van vorig seizoen wilde ik op alle mogelijke manieren het team helpen, zelfs toen ik niet echt kon spelen. Ik had me zes maanden eerder kunnen laten opereren, maar ik wist dat dit het seizoen was waarin we de Scudetto konden winnen.”

Ibrahimovic besloot uiteindelijk om na het laatste competitieduel van vorig seizoen tegen Sassuolo onder het mes te gaan. “Ik beloofde de trainer Stefano Pioli dat ik de operatie zou uitstellen omdat ik er voor het team wilde zijn en mijn ploeggenoten wilde helpen. Ik zeg je eerlijk, ik heb nog nooit zoveel geleden voor een prijs als vorig seizoen. Het was ook het jaar van het overlijden van Mino Raiola, dus mentaal was het ook zwaar. Gelukkig heb ik mensen om me heen die me kracht geven om door te gaan. Als ik weer goed in vorm ben, ben ik sterker dan wie dan ook.”

Ibrahimovic mag zich door zijn invalbeurt tegen Atalanta de oudste speler van Milan in een Serie A-wedstrijd ooit noemen. Ondanks zijn 41 jaar denkt de routinier nog niet aan stoppen. “Als ik fit blijf, kan ik nog een paar jaar spelen, niet slechts één. Het is een jaar en twee maanden geleden dat ik echt met de bal aan mijn voeten heb kunnen trainen, maar vandaag (zondag, red). voelde het alsof er helemaal geen tijd was verstreken."