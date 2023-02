Woede-uitbarsting Raphinha leverde Braziliaan merkwaardige blessure op

Maandag, 27 februari 2023 om 11:00 • Davey de Laat • Laatste update: 11:21

Raphinha was zijn emoties eerder deze maand niet de baas toen hij werd gewisseld in het Europa League-duel met Manchester United (2-2). De Braziliaan botvierde zijn frustratie op een stoel in de dug-out, alvorens hij door de eerder gewisselde Jordi Alba tot kalmte werd gemaand. Drie dagen later zat de 26-jarige buitenspeler tegen Cádiz op de bank wegens een knieblessure, zo meldt Mundo Deportivo.

Raphinha kookte van woede en sloeg vier keer keihard tegen een stoel voor hem. Alba, die geel had en na ruim een uur spelen naar de kant werd gehaald door Xavi, maande zijn ploeggenoot tot kalmte. Raphinha bood na de wedstrijd meteen zijn excuses aan. “Dat zal ik tijdens de training nogmaals doen. Ik wil me verontschuldigen voor mijn actie, het zal niet meer geburen. Ik heb geen enkel probleem met Xavi of de club. Ik wilde gewoon spelen", liet de Braziliaan weten.

A reação do Raphinha ontem ao sair. E Alba tentando acalmar o brasileiro. Câmera exclusiva da Movistar pic.twitter.com/dKkDKu6NT5 — Marcelo Bechler (@marcelobechler) February 17, 2023

Een erg slimme actie was het niet van Raphinha. Uit woede zou hij ook nog tegen een koelbox hebben getrapt. "Door die trap tegen de koelbox met water en isotone dranken kon hij drie dagen later tegen Cádiz niet starten, schrijft Mundo Deportivo. In het LaLiga-duel mocht hij nog een kwartier invallen. Vervolgens keerde hij tegen United terug in de basis, om daarna weer op de bank te beginnen.

Reactie Xavi

Xavi kon zich de reactie van zijn pupil wel voorstellen. “Ik begrijp zijn woede volkomen”, aldus de coach van Barcelona. “Het is mij ook weleens gebeurd in mijn carrière. Maar ik neem beslissingen in het belang van het team. Hij heeft zijn excuses aangeboden, maar dat hoefde echt niet. Dit is de houding die ik juist wil zien. Spelers kunnen me zelfs beledigen als ze willen, echt waar.”